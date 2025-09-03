LigaPro 2025: Independiente del Valle ya sería campeón con el formato anterior

Independiente del Valle suma 59 puntos y sería campeón con el sistema 2020-2024

Independiente se ha paseado en la primer etapa de LigaPro 2025.

Si la LigaPro 2025 se hubiera jugado con la modalidad que rigió entre 2020 y 2024 —30 partidos en total, 15 en la primera etapa y 15 en la segunda—, hoy Independiente del Valle ya estaría celebrando un título anticipado.

Con apenas 27 jornadas disputadas, el equipo Rayado acumula 59 puntos, una cifra inalcanzable para su más cercano perseguidor, Barcelona SC, que apenas llega a 47. La distancia de 12 puntos a falta de tres fechas sería definitiva en ese formato.

Así van los equipo en LigaPro 2025

Tremenda campaña de Independiente del Valle

Independiente del Valle podría sumar su segundo campeonato nacional Leer más

Los números de los Rayados impresionan: 27 partidos jugados, 17 victorias, 8 empates y solo 2 derrotas. Una campaña casi perfecta, que les habría dado no solo el campeonato bajo el sistema anterior, sino también el boleto directo a la Copa Libertadores como Ecuador 1.

Sin embargo, en la actualidad apenas les asegura el cupo como Ecuador 2, ya que el torneo cambió de piel: tras las 30 jornadas regulares se disputa un hexagonal final de 10 fechas que decidirá al campeón.

Comparando con el 2023 y 2024

La comparación con temporadas anteriores es inevitable. En 2023, Liga de Quito fue campeón pese a que en la primera etapa solo sumó 26 puntos. Su repunte en la segunda fase, con 36 unidades, lo llevó a una final ante Independiente, que los Albos ganaron.

El delantero argentino Claudio Spinelli (c) el grito de gol Independiente 2025. Freddy Rodríguez / Expreso

Independiente del Valle golea 4-0 a Técnico U. y lidera firme la LigaPro 2025 Leer más

En 2024 ocurrió algo parecido: Liga sumó 30 puntos en la primera vuelta, 35 en la segunda (65 en total) y nuevamente dejó en el camino a Independiente en la final.

RELACIONADAS El atacante ecuatoriano Keny Arroyo deja el Besiktas y firma con Cruzeiro hasta 2029

Hoy, en 2025, el panorama muestra a un Independiente que puede superar esos registros. Con tres partidos por delante, su techo es de 68 puntos, una cifra inédita en la historia reciente del campeonato ecuatoriano.

El debate está abierto: ¿el nuevo formato con hexagonal final potencia la emoción o le quita justicia deportiva a campañas casi perfectas como la de los Rayados?

Por ahora, lo único seguro es que Independiente del Valle reafirma su dominio en la LigaPro, con estadísticas que confirman su evolución y su presente arrollador. La historia dirá si este nuevo sistema lo frena o si convierte su superioridad en un título inapelable.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!