EN VIVO | Independiente vs. Técnico Universitario: El minuto a minuto del partido

Independiente del Valle se alista para una nueva cita en la LigaPro 2025, esta vez con la tranquilidad de saberse líder del torneo y con el boleto asegurado a la Copa Libertadores 2026. El cuadro negriazul recibe en su fortín a Técnico Universitario, en un duelo programado para las 14:00 del sábado 30 por la fecha 27. Y aquí puedes seguir el minuto a minuto del partido.

La campaña de Independiente ha sido casi impecable. Con 56 puntos en la tabla, muestran una regularidad envidiable: de sus últimos cinco encuentros, han ganado cuatro y apenas cedieron un empate. Su estilo dinámico, con presión alta y transiciones rápidas, le ha permitido dominar a rivales de peso y marcar diferencia en la lucha por el título.

Las alienaciones de Independiente del Valle vs Técnico Universitario

Los Rayados están en racha de victorias

Además, el buen presente de figuras como Michael Hoyos, Junior Sornoza y Claudio Spinelli ha potenciado la solidez del colectivo, que ya piensa en cómo llegar con ritmo al tramo decisivo de la temporada.

En la otra vereda, Técnico Universitario llega con realidades opuestas. El “Rodillo Rojo” se encuentra atrapado en la zona baja de la tabla y no logra levantar cabeza. Dos derrotas consecutivas han minado la confianza de un plantel que pelea por no perder la categoría.

Sus problemas defensivos y la falta de contundencia en ataque lo han puesto en una situación límite, en la que cada punto vale oro para intentar zafarse del descenso.

El partido se perfila como un choque de polos opuestos: el líder sólido contra un equipo que busca sobrevivir. Para Independiente, será la oportunidad de extender su dominio y acercarse cada vez más a la corona del torneo; para Técnico, una ocasión de intentar la sorpresa y recuperar oxígeno en su lucha por permanecer en la Serie A.

Sigue aquí el partido minuto a minuto de Independiente del Valle vs Técnico Universitario

