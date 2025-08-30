Mushuc Runa vs Manta EN VIVO: Señal de TV y minuto a minuto del partido de LigaPro

El Ponchito recibe al conjunto atunero en la fecha 27 de la LigaPro. Están urgido por puntos y salir del fondo de la tabla

Mushuc Runa y Manta se juega una nueva oportunidad de comenzar a salir del fondo de la tabla que los tiene en zona de descenso. Este sábado 30 de agosto, a partir de las 16:30 (hora de Ecuador) se enfrentan en el estadio Olímpico de Riobamba, por la fecha 27 de la LigaPro. Será un cotejo vital para ambos clubes.

Los locales, dirigidos por Paúl Vélez, llegan a este compromiso luego de perder (2-1) como visitante contra Macará, lo que aumentó la crisis deportiva para el Ponchito. Hoy tiene 20 puntos y ocupa la última casilla de la tabla de la fase inicial, por esta razón está urgido de triunfos en el campeonato.

Por otro lado, el conjunto atinero, conducido por Efrén Mera, aún no sale de la zona de peligro. Está en el puesto 13 con 25 unidades y, al igual que su rival, viene perdiendo en la jornada pasada (1-o ante Deportivo Cuenca en Manta).

Los jugadores de Mushuc Runa celebran el tanto de Cristian Penilla. API

La última vez que Manta y Mushuc Runa se midieron fue el 10 de mayo del presente año, por la fecha 12 de la LigaPro. Fue un marcador de 2-1 a favor de los manabitas con un destacado doblete de Daniel Valencia, mientras que Cristian Penilla puso el descuento.

¿Dónde ver EN VIVO Mushuc Runa vs Manta?

Este partido, por la fecha 27 del campeonato local, será uno de los cuatro programados para el sábado 30 de agosto. Podrá ser disfrutado por las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. Además, los aficionados de ambos clubes lo verán por la transmisión de la señal de televisión abierta de Ecuavisa.

EN VIVO | Mushuc Runa vs Manta, minuto a minuto del partido

