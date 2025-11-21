Sociedad Filantrópica de Guayas celebra sus 176 años con desfile y feria en Guayaquil
La organización brinda educación y enseñanza integral a niños y jóvenes
Atender a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad es el objetivo de la Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas, que celebra sus 176 años de fundación en Guayaquil.
"Nuestro trabajo educativo también contribuye a brindar oportunidades que alejan a los jóvenes de entornos de riesgo, promoviendo así un mejor porvenir", asegura a EXPRESO su presidente, Raúl Quiroz Heinert.
"El mantenimiento de nuestra estructura educativa se financia mediante los ingresos provenientes del arrendamiento de edificios institucionales y desde hace diez años de la autogestión a través de pensiones educativas, cuyo valor se mantiene por debajo del tarifario autorizado", añadió Quiroz.
Eventos de la Sociedad Filantrópica en Guayaquil
La entidad tenía previsto realizar este viernes 21 de noviembre dos sesiones solemnes y condecorar a estudiantes de escuelas, colegios, universidades y su propio plantel, en el auditorio del edificio Daniel López, en General Córdova entre Junín y Luis Urdaneta.
Para este sábado 22 se hará una casa abierta en la unidad educativa que tiene la institución en el kilómetro 11,5 de la vía a Daule. Será de 08:00 a 12:00.
Directivos, profesores y alumnos marcharán, el domingo 23, desde avenida Malecón y Aguirre hasta 9 de Octubre y Rumichaca, a las 08:00.
"Las entidades como la Sociedad cumplen un rol esencial al mantener un legado de responsabilidad social basado en el trabajo desinteresado, voluntario y filantrópico. Este accionar permite ejecutar iniciativas y brindar servicios en áreas en las que la gestión pública no siempre logra llegar o hacerlo con la calidad requerida", sostuvo Quiroz.
