Sociedad Filantrópica de Guayas celebra sus 176 años con desfile y feria en Guayaquil

La organización brinda educación y enseñanza integral a niños y jóvenes

El directorio de la Sociedad Filantrópica del Guayas está presidido por Raúl Quiroz Heinert.

Atender a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad es el objetivo de la Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas, que celebra sus 176 años de fundación en Guayaquil.

"Nuestro trabajo educativo también contribuye a brindar oportunidades que alejan a los jóvenes de entornos de riesgo, promoviendo así un mejor porvenir", asegura a EXPRESO su presidente, Raúl Quiroz Heinert.

"El mantenimiento de nuestra estructura educativa se financia mediante los ingresos provenientes del arrendamiento de edificios institucionales y desde hace diez años de la autogestión a través de pensiones educativas, cuyo valor se mantiene por debajo del tarifario autorizado", añadió Quiroz.

83 socios activos tiene la organización De ellos, hay 18 en el Directorio

RELACIONADAS Condensador social en Durán se propone para sustituir el abandono con arte y economía

Eventos de la Sociedad Filantrópica en Guayaquil

Salsa en Guayaquil: Iniciativa gratuita llevará ritmo y cultura a la Zona Rosa Leer más

La entidad tenía previsto realizar este viernes 21 de noviembre dos sesiones solemnes y condecorar a estudiantes de escuelas, colegios, universidades y su propio plantel, en el auditorio del edificio Daniel López, en General Córdova entre Junín y Luis Urdaneta.

Para este sábado 22 se hará una casa abierta en la unidad educativa que tiene la institución en el kilómetro 11,5 de la vía a Daule. Será de 08:00 a 12:00.

Directivos, profesores y alumnos marcharán, el domingo 23, desde avenida Malecón y Aguirre hasta 9 de Octubre y Rumichaca, a las 08:00.

"Las entidades como la Sociedad cumplen un rol esencial al mantener un legado de responsabilidad social basado en el trabajo desinteresado, voluntario y filantrópico. Este accionar permite ejecutar iniciativas y brindar servicios en áreas en las que la gestión pública no siempre logra llegar o hacerlo con la calidad requerida", sostuvo Quiroz.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!