Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

directorio de la Sociedad Filantrópica del Guayas
El directorio de la Sociedad Filantrópica del Guayas está presidido por Raúl Quiroz Heinert.CORTESÍA DE LA SOCIEDAD FILANTRÓPICA

Sociedad Filantrópica de Guayas celebra sus 176 años con desfile y feria en Guayaquil

La organización brinda educación y enseñanza integral a niños y jóvenes

Atender a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad es el objetivo de la Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas, que celebra sus 176 años de fundación en Guayaquil.

RELACIONADAS

"Nuestro trabajo educativo también contribuye a brindar oportunidades que alejan a los jóvenes de entornos de riesgo, promoviendo así un mejor porvenir", asegura a EXPRESO su presidente, Raúl Quiroz Heinert.

"El mantenimiento de nuestra estructura educativa se financia mediante los ingresos provenientes del arrendamiento de edificios institucionales y desde hace diez años de la autogestión a través de pensiones educativas, cuyo valor se mantiene por debajo del tarifario autorizado", añadió Quiroz.

83 socios activos tiene la organizaciónDe ellos, hay 18 en el Directorio
RELACIONADAS

Eventos de la Sociedad Filantrópica en Guayaquil

mural ilustraciones arte feria calle Panamá page up 19 abr 25 FR

Salsa en Guayaquil: Iniciativa gratuita llevará ritmo y cultura a la Zona Rosa

Leer más

La entidad tenía previsto realizar este viernes 21 de noviembre dos sesiones solemnes y condecorar a estudiantes de escuelas, colegios, universidades y su propio plantel, en el auditorio del edificio Daniel López, en General Córdova entre Junín y Luis Urdaneta.

Para este sábado 22 se hará una casa abierta en la unidad educativa que tiene la institución en el kilómetro 11,5 de la vía a Daule. Será de 08:00 a 12:00.

Directivos, profesores y alumnos marcharán, el domingo 23, desde avenida Malecón y Aguirre hasta 9 de Octubre y Rumichaca, a las 08:00.

"Las entidades como la Sociedad cumplen un rol esencial al mantener un legado de responsabilidad social basado en el trabajo desinteresado, voluntario y filantrópico. Este accionar permite ejecutar iniciativas y brindar servicios en áreas en las que la gestión pública no siempre logra llegar o hacerlo con la calidad requerida", sostuvo Quiroz.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. "Lo puso todo": así defiende su familia a Nadia Mejía luego de Miss Universo

  2. Sociedad Filantrópica de Guayas celebra sus 176 años con desfile y feria en Guayaquil

  3. Dónde ver Emelec vs Aucas: este canal pasará el duelo de LigaPro en señal abierta

  4. Avenida Samborondón: alcalde Yúnez niega paralización y asegura avances

  5. "Si no les gusta, que no se lo lleven": Esto dijo el DT del equipo de Jeremy Arévalo

LO MÁS VISTO

  1. ¿Quiénes se beneficiarán de la acción de protección para la devolución del IVA?

  2. Tibán responde a Correa y respalda a Aguiñaga: "No vine a contentar al prófugo"

  3. Caminata a El Quinche 2025: rutas, horarios y recomendaciones

  4. Andrés Roche ofrece disculpas tras incidente e insultos en el Municipio de Guayaquil

  5. IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?

Te recomendamos