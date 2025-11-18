Salsa en Guayaquil: Iniciativa gratuita llevará ritmo y cultura a la Zona Rosa

Agrupación ciudadana organiza el evento "Baila la calle", con el que se busca "recuperar el valor social de la danza"

El colectivo Conciencia Positiva organiza ferias y actividades culturales en la Zona Rosa, en el centro de Guayaquil.

El espacio público se convertirá en pista de baile. Amantes de la salsa tendrán la oportunidad de bailar y disfrutar este viernes 21 de noviembre en el evento "Baila la calle".

El colectivo Conciencia Positiva, junto a gestores culturales, organiza lo que han denominado "una fiesta que pretende recuperar el valor social de la danza y su efecto integrador en la cultura urbana en el centro de Guayaquil".

Con la actividad gratuita, que contará con la participación de dos DJ y la agrupación Malviartes, se busca replicar escenarios culturales de otras ciudades del mundo: los bailes callejeros en París, el tango en las esquinas de Buenos Aires o los escenarios en parques de Nueva York.

"Baila la calle" se hará, de 18:00 a 23:00, en Imbabura entre calle Panamá y Pedro Carbo, en la denominada Zona Rosa del centro de la ciudad.

"Recuperar el espacio público como lugar de encuentro, romper la rutina que nos encierra y demostrar que la cultura también es una forma de resistencia", están entre los objetivos de la organización.

Ana Rivas, quien dirige Conciencia Positiva, indicó a EXPRESO que se busca "inspirar a más personas a apropiarse de la calle, a transformar la ciudad en un escenario vivo, a crear comunidad desde el arte y la alegría".

