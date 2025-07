Activismo en Guayaquil: jóvenes trabajan por mejorar la sociedad

La fuerza joven de Guayaquil trabaja en muchos frentes. El entusiasmo de aportar con su tiempo y energía a actividades de voluntariado caracteriza a quienes forman parte de organizaciones sociales.

Resaltan su seguridad y firmeza al hablar de los temas que les apasionan y, sobre todo, el interés por generar cambios en la sociedad que los vio nacer y los ve crecer.

En Guayaquil hay 562.587 jóvenes de entre 18 y 29 años, según cifras del INEC.

Como a toda la población, la violencia y la inseguridad ciudadana han marcado la jornada y planes de vida de este grupo etario.

“Se puede decir que los jóvenes receptan ese contexto de violencia, y son los más afectados. Lo receptan de una forma excluyente, de una forma que les da muchas inseguridades, sienten mucho abandono, se sienten solos”, manifiesta Johanna Chévez, coordinadora de la Fundación Minkayni, educadora en la Batucada Popular y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

Otro tema que involucra a los jóvenes es la educación sexual. Desde antes de los 18 años, estudiantes de colegios de la ciudad tienen relaciones, según un estudio publicado en 2019 por la Revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud (RHCS).

La investigación encontró que el 34,11 % de estudiantes de I, II y III año de bachillerato, de instituciones públicas y privadas, habían tenido relaciones sexuales.

A pesar de que el 72,81 % había recibido educación sexual, el 53,16 % no utilizó ningún tipo de método anticonceptivo.

Esto lleva a instituciones como Cepam (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer) a brindar asesoría a adolescentes y jóvenes, a través de su programa Pasos & Huellas.

Otro tema que capta la atención juvenil es el ambiental. Sus propuestas incluyen tener una ciudad menos contaminada y más amigable con las personas.

Ninoska Valverde: “Quiero ayudar a quienes son víctimas de estereotipos”

Ninoska Valverde es estudiante de Psicología. CORTESÍA

Asistir a un encuentro de la Agenda de Juventudes, iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU), despertó en Ninoska Valverde la motivación por cambiar la sociedad.

“Me llamó demasiado la atención. Y me di cuenta de que también quería ser parte de ese cambio. Fue como ese llamado de vocación”, cuenta la joven de 19 años. Asiste a talleres de derechos humanos y colabora como voluntaria en Pasos & Huellas, los fines de semana.

Además, eso lo complementa con sus estudios de Psicología en la universidad. Porque su meta es ayudar a quienes son víctimas de discriminación.

“Me gustaría apoyar más a jóvenes, a chicos, en muchos temas. Me gustaría irme un poco por los (temas) de género, pero también por los de diversidad cultural”, dice mientras sus ojos muestran emoción y sus manos se mueven inquietas como sus ideas.

“Estamos en una sociedad en la que existen tantos estereotipos, tantas clasificaciones en las que muchos chicos no se identifican de alguna manera o se les dificulta. Creo que muchas veces la sociedad, con estos estereotipos, no deja que ellos puedan demostrar su libertad de emociones, de género. En eso me gustaría guiarlos”.

Ella considera que juzgar a los jóvenes por su apariencia, vestimenta u orientación sexual es algo que “los oprime y lleva a problemas emocionales que los pueden arrastrar a otro tipo de actividades violentas”.

Esteban Quiñónez: “Con trabajo estamos generando un espacio seguro”

Esteban Quiñónez tiene la vocación de enseñar. CORTESÍA

La energía con la que toca el instrumento es la misma que transmite a otros jóvenes, a quienes potencia sus capacidades a través de la música y el baile. Esteban Quiñónez Estrada tiene 19 años y la vocación de enseñar.

Él integra la Batucada Popular, iniciativa que no solo involucra el arte sino la capacitación en derechos y sobre todo generar un espacio seguro.

El proyecto reúne a más de un centenar de participantes de zonas vulnerables de Guayaquil, como Socio Vivienda y el suburbio, desde 2019.

“Trabajamos con jóvenes de diferentes sectores, que están en un sistema de precarización. Tratamos de que no vayan a caer en los GDO (grupos de delincuencia organizada) ni en drogas”, resalta Quiñónez.

“Estamos pendientes de ellos y la música les ayuda un poco más a ellos a tener la mente ocupada”, rescata el activista.

“Soy un maestro de marimba”, dice orgulloso. Pero también se considera “un guía, un apoyo” para los jóvenes que son vulnerables ante la inseguridad.

Para él, una herramienta decisiva es la educación. Por eso, pide a los jóvenes que estudien y se vinculen al arte o a los deportes.

Él aspira a tener una ciudad donde no haya delincuencia sino trabajo para los jóvenes, así como más espacios para fomentar la cultura. “No tenemos muchos espacios seguros, pero eso lo estamos generando con trabajo, poco a poco”.

Lisbeth Quinde “Nadie les puede arrebatar sus derechos a los jóvenes”

Lisbeth Quinde es voluntaria en Pasos & Huellas CORTESÍA

A los 14 años, Lisbeth Quinde Alonso comenzó en el activismo. Le apasiona el tema de los derechos y por eso es voluntaria en Pasos & Huellas, que pertenece a Cepam (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer).

“Me motivaron muchas cosas, más que todo el tema de las injusticias que pude identificar a través de mi corta vida en ese tiempo y más que todo también por experiencias propias”, menciona.

Ella participa dando charlas y explicando a jóvenes sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

En el censo de población y vivienda desarrollado por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) en 2022, de los 535.617 jóvenes de 18 a 29 años en Guayaquil, 455.441 se identificaron como heterosexuales, seguidos por 69.024 que no respondieron.

“Se nota la escasez de educación integral para la sexualidad que hay dentro de las aulas, porque todavía sigue siendo un tabú”, asegura.

Por eso, la activista de 19 años cree que falta más acción estatal para promover la prevención.

“Hicimos un plan de acción cantonal por la educación integral para la sexualidad. Se lo presentamos a la Municipalidad, pero seguimos esperando respuestas y creo que seguiremos esperándolas”.

Lisbeth invita a los jóvenes a acercarse a las organizaciones sociales “para que puedan acceder a esos derechos, se mantengan resilientes y sean conscientes de que son sujetos de derechos y que nadie se los puede arrebatar”.

Paula Constante: “Me gustaría un Guayaquil más caminable y más verde”

Paula Constante es arquitecta y tiene 27 años. CORTESÍA

Transformar el espacio público para que sea más amigable con las personas y se fomente el cuidado al medioambiente, es la premisa de Paula Constante.

Esta arquitecta de 27 años propuso un proyecto para regenerar la cuarta etapa de la ciudadela Alborada. Anhela hacer los espacios más caminables y llenar de árboles las principales avenidas. Anhela hacer los espacios más caminables y llenar de árboles las principales avenidas.

“Así se va a disminuir el impacto del efecto de isla de calor que generan el asfalto y el cemento. Al caminar, los peatones se sofocan porque Guayaquil es muy caluroso, con mucha humedad, y el clima es muy fuerte”, expone.

Ella cree que se debe promover la movilidad activa con la implementación de ciclovías, incluso para que los niños vayan seguros a las escuelas. Con menos autos en las vías, también habrá menos contaminación acústica, advierte.

“Me gustaría que en un futuro Guayaquil sea más caminable; tal vez no al 100 %, pero paso a paso puede ser más caminable. Que haya más áreas verdes, más parques, porque siento que los parques solamente son cemento, rejas y tal vez están muy privatizados”, señala.

Ella invita a los jóvenes a unirse a iniciativas de organizaciones como Movidana, donde ella descubrió que había más jóvenes “que quieren una ciudad o un país mejor, no solamente económicamente, sino también de forma ambiental”.

