Doménica Mena: "Hoy no busco pareja, busco responsabilidad"

La exreportera enfrenta un tenso desacuerdo con su exesposo por la manutención de sus dos hijos

La exreportera de farándula Doménica Mena, quien reside en Estados Unidos desde 2016, atraviesa un momento especialmente difícil tras su divorcio de Juan Carlos Tamayo.

Aunque su matrimonio quedó en el pasado, los conflictos no han terminado. Ahora enfrenta un tenso desacuerdo por la manutención de sus dos hijos, Milla y Salvatore.

Según explica, su expareja pretende aportar únicamente 100 dólares semanales, pese a que los gastos familiares ascienden a 6.000 dólares. Ella sostiene que él debería cubrir al menos la mitad. Doménica afirma que Juan Carlos se justifica diciendo que no debe pagar parte de la renta puesto que no vive en la vivienda, e incluso asegura desconocer lo que cuesta vestir a sus hijos.

“Siempre fui abierta y paciente mientras él se estabilizaba. Ya tiene trabajo, pero ahora sus prioridades parecen otras, no precisamente sus hijos. Tiene una ‘novia’”, comenta a EXPRESIONES.

Despilfarraba dinero

Doménica añade que tampoco a ella le “alcanza”, pero que, aun así, ha movido cielo y tierra por el bienestar y el futuro de sus hijos. Critica que él viva sin presiones ni responsabilidades, mientras ella carga con todo. “Ya no voy a sostener sola. Hablo por mí y por muchas mujeres que viven esta situación cada día. Yo sostuve a mi familia durante años. Hoy no busco pareja, busco responsabilidad. A él le corresponde, como mínimo, la mitad”, expresa, asegurando además que Juan Carlos nunca manejó la economía y que en el pasado “despilfarraba dinero y tenía excesos con el alcohol”.

Doménica dice que su ex intenta descontar sus obligaciones de unas empresas que, según ella, crearon juntos. Aclara que ambos trabajaban, sí, pero que sin su esfuerzo (el de Doménica) “no se generaba un dólar. No me dejó en una máquina de hacer dinero. Mis hijos no merecen migajas”.

Tras trece años de matrimonio

Tras 13 años de matrimonio, decidieron separarse por “diferencias irreconciliables”. “Cada quien sigue su camino. Cuando la vida de alguien va contra tus valores y principios, cuando ya no existe fidelidad, ahí no es. Se vale perder 13 años, pero no toda la vida. La felicidad es para todos, y cada uno está donde debe estar. Esto es pasado”

