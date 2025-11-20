Gregorio Pernía volvió a ser padre

El actor colombiano le dio la bienvenida a su tercer hijo con Érika Rodríguez

El actor colombiano, Gregorio Pernía, muy cercano a Ecuador y a su público latino, anunció a través de sus redes sociales que él y su esposa, Érika Rodríguez Farfán, han dado la bienvenida a su tercer hijo en común. Un niño que lleva el nombre de su padre, un homenaje que ha enternecido a sus seguidores.

Tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado. Y, como si fuera una escena sacada de una telenovela, los pequeños Luna y Valentino, hijos de la pareja, estuvieron presentes en el emotivo nacimiento de su hermanito.

Pernía, que se encontraba en Chile por compromisos profesionales, no dudó ni un instante en viajar de inmediato a Miami cuando comenzó el trabajo de parto, logrando llegar a tiempo para acompañar a Érika en este momento tan especial.

Una bendición

El actor compartió que este nacimiento es un auténtico milagro, ya que hace catorce años les informaron que no podrían tener más hijos.

Por ello, tanto él como su esposa han expresado públicamente su felicidad, describiendo la llegada del bebé como una bendición que ha llenado a la familia de alegría.

Este pequeño se une a la numerosa familia del intérprete, que ya es padre de Diego Fernando, Emiliano, Julián, Luna y Valentino.

A sus 55 años, el inolvidable ‘Titi’ de Sin senos no hay paraíso y ‘El coloso’ de La hija del mariachi celebra así su sexta paternidad, recibiendo incontables mensajes de cariño.

