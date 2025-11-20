Alexandra Mina rumbo a Vietnam al Miss Cosmo

La ecuatoriana de 20 años viajará el lunes 24 de noviembre. Familiares y amigos la despedirán

Alexandra Mina está por emprender vuelo rumbo a Vietnam, donde competirá en el Miss Cosmo. Antes de partir, la organización Miss Ecuador le tiene preparada una despedida oficial el lunes 24 de noviembre, a las 12:00, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Allí estarán la directora, María del Carmen de Aguayo, además de sus amistades y familiares.

(Te invitamos a leer: Pablo Ruiz: “Ahora hago lo que quiero en mi carrera y en mi vida”

La representante, oriunda de Santo Domingo de los Tsáchilas, viajará con una maleta llena de propuestas de diseñadores nacionales: Edisson López, María Delia Torres, María del Mar Proaño, José Luis Fernández, Marco Tapia, Dixon de la Rosa, Darwin Vaca, Marjorie Andrade y Marisol Montero firman los looks que lucirá en el certamen.

Premios ITV 2025: los momentos más comentados de una gala llena de emociones Leer más

En la prueba de talento bailará marimba, un guiño a la herencia afroesmeraldeña, con vestuario creado por Benjamín Maffare.

Impresiona con su altura

Alexandra mide 1,81 metros, y su estatura es lo primero que llama la atención al conocer a la primera finalista de Miss Ecuador 2025.

Ese rasgo, que es uno de sus mayores atractivos físicos, fue en su infancia motivo de bullying, al igual que el color de su piel.

Su primera experiencia en un certamen de belleza fue a los siete años, cuando se coronó como Princesa de Navidad de su barrio. Años más tarde, ya siendo mayor de edad, inició su carrera en el modelaje, y en enero de 2025 fue elegida Reina de Carnaval de Santo Domingo.

Actualmente cursa estudios de Cosmetología y Cosmiatría, es entrenadora y en 2026 ingresará en la universidad para estudiar Psicología, con una especialidad en deportes.

La gala está prevista para el 20 de diciembre

Entre sus metas está ser profesora de modelaje o preparadora de misses. La menor de ocho hermanos, a los 15 años descubrió su pasión por el baloncesto.

Forma parte de la Liga Cantonal Unión Deportiva Juvenil de Rumiñahui y de la selección sénior de Pichincha.

La gala final está programada para el 20 de diciembre.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!