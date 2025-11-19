Premios ITV 2025: los momentos más comentados de una gala llena de emociones

Son 28 años reconociendo el talento nacional en una gala desarrollada en el teatro Centro de Arte

La vigésima octava edición de los premios ITV reunió a talentos de TV y figuras emergentes del universo digital. La velada en el teatro Centro de Arte fue conducida por Gino FreiLare y alumnos del Instituto Superior Universitario de Estudios de Televisión. Fueron 19 las categorías.

(Te invitamos a leer: Nadia Mejía impacta con vestido celeste en la preliminar del Miss Universo 2025)

Se recordó la partida de dos queridos referentes, Anita Buljubasich y Mimo Cava, cuyos decesos en abril y noviembre, respectivamente, dejó un gran vacío y dolor.

José Delgado, el más ovacionado de los premios ITV Leer más

Durante la velada se entregó el premio Rafael Duany Navarro, que este año reconoció el talento y la trayectoria de Wilson Mendoza, quien ahora vive en Estados Unidos y ayer tenía previsto retornar, además a Omar Dimitrakis. La conducción estuvo a cargo de Gino Freire, acompañado por estudiantes del centro.

Un premio por MasterChef

El martes 18 de noviembre fue, literalmente, el día de Érika Vélez. La actriz regresó a la pantalla de Ecuavisa en la primera parte de una entrevista en En contacto. No reveló nada que no se supiera, pero la noticia que ya se esperaba fue el anuncio de su regreso a las producciones del canal, incluida El Cholito Forever. Además, Érika se llevó un ITV como Mejor animadora de programas de concursos. “Qué ironía, me lo llevo por un programa que amé”, dijo refiriéndose a MasterChef. Mientras tanto, Virginia Limongi debutaba en ese mismo espacio.

Agradeció a su maestra

El productor Jean Paul Prellwitz llegó desde Manta para recibir el galardón por BLN, la competencia que se consagró como Mejor Programa de Concursos. No dejó pasar la oportunidad de agradecer a una de sus maestras, Anita Buljubasich, de quien aseguró que nadie podrá superar su legado.

Pero, sin duda, quien estaba aún más emocionada era Marie Joanne Pavisic (directora de contenido), que entre risas y aplausos confesó que seguirá creando reality durante toda su vida… aunque a La Michy no le haga mucha gracia.

El productor Jean Paul Prellwitz. JOFFRE FLORES

Un comentario bien espeso

Estéfani Espín reconocida una vez más como la mejor presentadora de noticias, no dudó en soltar un comentario bien espeso cuando mencionó a los “pseudos periodistas”, esos que según dijo prefieren el show antes que la información seria. Afirmó con firmeza que el cariño y la confianza no se venden ni se alquilan, porque se ganan. Lució elegante.

No fue porque estaba en Europa

Martín Calle estaba viviendo su propia novela en Europa, de gira junto a Christian Maquilón y Tomás Delgado. Por esa razón no estuvo para recoger su premio como Mejor actor, y en su lugar subió al escenario su esposa, Cecilia Cascante, quien lo representó con mucho orgullo. Él, desde la distancia, envió un mensaje feliz y agradecido. El año que viene lo veremos en su nueva faceta de villano en El Cholito Forever.

La actriz Cecilia Cascante recibió el premio de Martín Calle. JOFFRE FLORES

En la misma categoría, la actriz Flor María Palomeque también salió victoriosa. Al recibir su premio confesó que en 2024 decidió salir de su zona de confort y agradeció a su esposo, “su pedestal eterno”.

Le dedicó el premio a su hermana

Tras el fallecimiento de su hermana en mayo pasado, la presentadora Michela Pincay ha evitado los eventos sociales; atraviesa un duelo profundo que le ha cambiado la vida.

Aun así, con una fortaleza que conmovió, decidió asistir a esta gala. Cuando recibió el premio como Mejor conductora de programa de variedades, se lo dedicó a Iesmín Pincay, a quien siempre llamó su fan número uno y su ángel en la tierra.

MasterChef Celebrity Ecuador: la temporada arrancó sin saber qué es un churrasco Leer más

“Trataré de no llorar… estoy de pie por fe. Este año han sido testigos de cómo Dios se ha manifestado en mi vida de muchas maneras. Quiero dedicarle el premio a mi hermana: ella es el éxito detrás de mi éxito, mi roca tantas veces, la mujer más valiente que he conocido. Este año todo se resignificó, incluso mi trabajo; muchas veces ha sido lo que me levantó de la cama, lo que me recordó que aún tengo mucho por agradecer. El público ha estado en las buenas, pero sobre todo en las malas. Todos quieren quedarse cuando celebramos, pero pocos cuando necesitamos sostenernos”.

Le tomaron el pelo

El actor Víctor Aráuz, interpretando a La Michy, entrevistó, conversó y bromeó… Aunque estuvo nominado en dos categorías, Mejor actor y Mejor animador de programas concursos, se fue sin galardón. Martín Calle y Carlos José Matamoros, respectivamente, se los llevaron. Durante una de sus presentaciones, Gino Freire le tomó el pelo, preguntando al público si algún día a Víctor lo reconocerán como novio. Los rumores de que mantiene una relación con Érika Vélez aumentan cada vez más.

La Michy con Lazito de la Farándula. JOFFRE FLORES

En perfectas condiciones

Hasta la gala de los premios ITV, Lazito de la Farándula estaba en perfectas condiciones físicas y mentales. Se espera que siga así, ya que el día 26 deberá enfrentar a la justicia por el proceso legal que le sigue la influencer Sarah Gabriela Alarcón. Al inicio de semana se cuestionó que no asistió a Los Hackers, pero sí a radio Canela.

No durmió de la emoción

La alfombra roja tuvo su toque de espectáculo: Dieter Hoffmann, presentador de Fuull Farándula y nominado como Mejor conductor de programa de variedades, se paseó como toda una súper estrella. Posó sin prisa, dio entrevistas como si fuera su última noche en la farándula y mandó fotos a los medios en plena madrugada… por si acaso. Ya sabemos cómo es esto: los egos nunca duermen.

Su hija es la protagonista de sus contenidos

Otro de los momentos más tiernos y comentados lo protagonizó Anthonny Swagg, premiado como Mejor Tiktokero, quien llegó inseparable de su hija Amira. Entre bromas, contó que la llevó porque “no tenía con quién dejarla”, aunque luego confesó que la pequeña, muy bien portada, es parte fundamental de sus contenidos. Por eso, dijo, el reconocimiento también es suyo. Su esposa, Leíto, estuvo a su lado disfrutando de la velada familiar con mucho estilo.

El vestido de Dayanara

La cantante Dayanara Peralta llegó con su esposo, el actor Jonathan Estrada. Llamó la atención el vestido que lució. Tenía una prenda larga que la cubrió y esta se la llevaba uno de los diseñadores, Miguel Manrique, quien junto a José Luis Fernández crearon el atuendo. Ella recibió el galardón por Mejor Instagram senior y Jonathan logró dos como Mejor conductor de variedades y Mejor programa de variedades por El Hueco.

Dayanara lució un vestido que llamó la atención. JOFFRE FLORES

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!#