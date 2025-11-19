José Delgado, el más ovacionado de los premios ITV
El comunicador se llevó dos galardones como Mejor presentador de noticias y Mejor reportero
José Delgado fue el gran protagonista de la noche en los premios ITV. Se llevó dos estatuillas —Mejor presentador de información, noticias e investigación, y Mejor reportero— y recibió la ovación más fuerte del teatro Centro de Arte. Incluso hubo una fan que, emocionada, le gritó desde las butacas que lo amaba.
No fue el único con doble triunfo. Jonathan Estrada también sumó dos galardones: Mejor conductor de variedades y Mejor programa de variedades por El Hueco. Su presencia, como siempre, generó comentarios.
Homenajes póstumos
La ceremonia, correspondiente a la vigésima octava edición de los ITV, reunió a figuras del ámbito televisivo y digital. Se premiaron 19 categorías en una velada marcada por momentos emotivos, como el homenaje a Anita Buljubasich y a Mimo Cava, recordados por su trayectoria y por su partida en abril y noviembre, respectivamente.
También se entregó el premio Rafael Duany Navarro a exalumnos del Instituto Superior Universitario de Estudios de TV: Wilson Mendoza —radicado ahora en Estados Unidos— y Omar Dimitrakis, hijo del fotógrafo José Dimitrakis.
La conducción estuvo a cargo de Gino Freire y estudiantes del centro de estudios que dirige Alfredo Adum.
Ganadores
• Mejor narrador deportivo: Alfonso Laso
• Mejor comentarista de deportes: Vito Muñoz
• Mejor comentarista de deportes: María José Flores
• Mejor actor: Martín Calle
• Mejor actriz: Flor María Palomeque
• Mejor conductor de variedades: Jonathan Estrada
• Mejor conductora de variedades: Michela Pincay
• Mejor programa de variedades: El Hueco – Estrada Producciones
• Mejor presentador de información, noticias e investigación: José Delgado
• Mejor presentadora de información, noticias e investigación: Estéfani Espín
• Mejor reportero/a: José Delgado
• Mejor Instagram sénior: Dayanara Peralta
• Mejor Instagram júnior: Iván Farah
• Mejor tiktokero: Anthonny Swagg
• Mejor cuenta digital de deportes: Hincha Amarillo
• Mejor medio digital de información: Última Hora Ecuador
• Mejor programa concurso: BNL La Competencia
• Mejor animador de concursos: Carlos José Matamoros
• Mejor animadora de concursos: Érika Vélez
Previamente los talentos desfilaron por la alfombra roja. Uno de los que compartió con los convocados y además hizo entrevistas fue La Michy, personaje interpretado por Víctor Aráuz.
