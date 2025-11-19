José Delgado, el más ovacionado de los premios ITV

El comunicador se llevó dos galardones como Mejor presentador de noticias y Mejor reportero

José Delgado fue el gran protagonista de la noche en los premios ITV. Se llevó dos estatuillas —Mejor presentador de información, noticias e investigación, y Mejor reportero— y recibió la ovación más fuerte del teatro Centro de Arte. Incluso hubo una fan que, emocionada, le gritó desde las butacas que lo amaba.

(Te invitamos a leer: Nadia Mejía brilla en la preliminar del Miss Universo 2025 en Tailandia)

No fue el único con doble triunfo. Jonathan Estrada también sumó dos galardones: Mejor conductor de variedades y Mejor programa de variedades por El Hueco. Su presencia, como siempre, generó comentarios.

MasterChef Celebrity Ecuador: la temporada arrancó sin saber qué es un churrasco Leer más

Homenajes póstumos

La ceremonia, correspondiente a la vigésima octava edición de los ITV, reunió a figuras del ámbito televisivo y digital. Se premiaron 19 categorías en una velada marcada por momentos emotivos, como el homenaje a Anita Buljubasich y a Mimo Cava, recordados por su trayectoria y por su partida en abril y noviembre, respectivamente.

También se entregó el premio Rafael Duany Navarro a exalumnos del Instituto Superior Universitario de Estudios de TV: Wilson Mendoza —radicado ahora en Estados Unidos— y Omar Dimitrakis, hijo del fotógrafo José Dimitrakis.

La conducción estuvo a cargo de Gino Freire y estudiantes del centro de estudios que dirige Alfredo Adum.

Ganadores

• Mejor narrador deportivo: Alfonso Laso

• Mejor comentarista de deportes: Vito Muñoz

• Mejor comentarista de deportes: María José Flores

• Mejor actor: Martín Calle

• Mejor actriz: Flor María Palomeque

• Mejor conductor de variedades: Jonathan Estrada

• Mejor conductora de variedades: Michela Pincay

• Mejor programa de variedades: El Hueco – Estrada Producciones

• Mejor presentador de información, noticias e investigación: José Delgado

• Mejor presentadora de información, noticias e investigación: Estéfani Espín

• Mejor reportero/a: José Delgado

• Mejor Instagram sénior: Dayanara Peralta

• Mejor Instagram júnior: Iván Farah

• Mejor tiktokero: Anthonny Swagg

• Mejor cuenta digital de deportes: Hincha Amarillo

• Mejor medio digital de información: Última Hora Ecuador

• Mejor programa concurso: BNL La Competencia

• Mejor animador de concursos: Carlos José Matamoros

• Mejor animadora de concursos: Érika Vélez

Previamente los talentos desfilaron por la alfombra roja. Uno de los que compartió con los convocados y además hizo entrevistas fue La Michy, personaje interpretado por Víctor Aráuz.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!