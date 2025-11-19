Caminata a El Quinche 2025: rutas, horarios y recomendaciones

Romería a El Quinche 2025: estas son las rutas seguras

Romería a El Quinche 2025: el santuario abrirá sus puertas el 21 y 22 de noviembre.

Las tradicionales caminatas marianas hacia el Santuario Nacional de Nuestra Señora de El Quinche ya tienen fecha confirmada para 2025. Tras el cambio de calendario generado por la consulta popular, las peregrinaciones se desarrollarán la noche del viernes 21 y sábado 22 de noviembre, cuando miles de devotos iniciarán su recorrido hacia esta parroquia del nororiente de Quito.

Le invitamos a que lea: Retiro de ventas en la Ruta Viva y Simón Bolívar marca nueva fase de control en Quito

Las autoridades civiles, policiales y eclesiásticas detallaron este 19 de noviembre el plan operativo que regirá durante las dos jornadas, en las que se espera una alta afluencia de fieles, similar a la registrada en 2024, cuando cerca de 400.000 personas llegaron al santuario.

Mon Laferte en Quito 2026: fecha, preventa y detalles del Femme Fatale Tour Leer más

Apertura del santuario y despliegue religioso

El padre Javier Piarpuzán, párroco del santuario, explicó que un equipo de 25 sacerdotes y colaboradores estará disponible para atender a los caminantes, ofrecer confesiones, acompañamiento espiritual y coordinar las ceremonias previstas durante la noche y la madrugada.

El templo abrirá sus puertas desde la tarde del viernes y repetirá el mismo esquema el sábado, con la finalidad de recibir a los feligreses que, año tras año, mantienen viva una de las expresiones de fe más importantes de Quito y del país.

Cuatro rutas habilitadas para las caminatas

La Policía Nacional informó que se activarán cuatro corredores seguros para el desplazamiento de los devotos:

Calderón – Guayllabamba – La Victoria – El Quinche

Palugo – Pifo – Oyambillo – Yaruquí – El Quinche

Cusubamba – La Esperanza – El Quinche

Colibrí – Pifo – El Quinche

Para garantizar un tránsito fluido y evitar incidentes, se aplicarán cierres viales entre las 18:00 y las 04:00 durante ambos días de peregrinación.

Estos son los cierres viales por la Romería a El Quinche

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informa a la ciudadanía que los cierres viales, por motivo de la tradicional Romería a El Quinche, iniciarán el viernes 21 de noviembre, desde las 18h00, y se mantendrán durante todo el fin de semana.

455 agentes civiles de tránsito (ACT) serán los encargados de realizar un total de 76 cierres viales, los tres días del evento, y garantizarán la seguridad vial de los peatones y los conductores.

Horarios de cierres

Viernes 21: 18h00 hasta las 06h00 del sábado 22

Sábado 22: 18h00 hasta las 06h00 del domingo 23

Rutas hacia El Quinche

Tumbaco- El Quinche

El Colibrí-El Quinche

Calderón-El Quinche

Cusubamba-El Quinche

Por seguridad de los asistentes, se implementará un anillo de seguridad peatonal que cercará las calles.

Carchi

Quito

Tungurahua

E35

Transporte público

Será supervisado por la AMT y la Policía Nacional. Los buses provenientes de las terminales Río Coca y Quitumbe deberán ingresar por las calles:

Carchi, Tungurahua, Checa, Guayaquil, Carchi, Tungurahua y E35.

El transporte público procedente del Valle de Los Chillos deberá circular por la E35, ingresar por la calle Olmedo y retornar nuevamente a la E35.

RELACIONADAS Fiestas de Quito 2025 arrancan con el Tedeum en la Basílica de La Merced

Embarque de usuarios

Trole y Ecovía tendrán multas por mala conducta: estas son las nuevas reglas Leer más

Con destino a Río Coca y Quitumbe: calle Ambato

Con destino al Valle de Los Chillos: calle Olmedo

Av. Oswaldo Guayasamín

Esta vía presentará restricción de circulación en sentido Quito-Aeropuerto, desde el redondel de Puembo hasta el intercambiador de Pifo.

Dos carriles serán destinados a peatones

Un carril permanecerá habilitado para vehículos

Los peregrinos que se dirijan por la vía Colectora E28, desde el sector de Calderón, deberán ingresar por el redondel de la av. Simón Bolívar, calle Olímpica, para continuar por la vía La Victoria.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.