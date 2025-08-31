Expreso
Independiente del Valle y sus números favorables con sus jugadores.
Independiente del Valle suma $ 45 millones con ventas de Hincapié y Caicedo

Arsenal fichó a Piero Hincapié, negocio millonario para Independiente del Valle

Piero Hincapié se convirtió en el segundo jugador más rentable en la historia del fútbol ecuatoriano para un club. Con las transferencias de Moisés Caicedo y el zaguero esmeraldeño, Independiente del Valle alcanzó los 45 millones de dólares, una cifra récord para el balompié nacional.

El nuevo refuerzo del Arsenal ha generado ingresos millonarios en apenas cinco años desde su salida de Sangolquí. La clave: el club mantuvo siempre un porcentaje en cada transferencia del defensor.

Piero Hincapié
Piero Hincapié fue figura del Bayer Leverkusen.EFE

Buena plata para el club

Piero Hincapié llega al Arsenal en medio de gran expectativa.

Piero Hincapié llega al Arsenal y este será su millonario sueldo

Independiente del Valle facturó $8,1 millones por Hincapié gracias a una serie de traspasos estratégicos. En 2020 vendió el 50% de su pase a Talleres de Córdoba por $1 millón. Un año después, Talleres compró un 15% adicional por $600.000, quedándose con el 65%, mientras IDV conservaba el 35%.

Cuando el Bayer Leverkusen compró al jugador, los Rayados recibieron $3 millones. Y en 2025, con la venta al Arsenal por $70 millones, ingresaron $3,5 millones más por cláusula de solidaridad.

En el caso de Moisés Caicedo, la operación fue todavía más lucrativa. Lo vendieron al Brighton en $7 millones (80% del pase). Pero cuando pasó al Chelsea, IDV recibió 30 millones adicionales gracias a que había retenido el 20% de sus derechos.

Chelsea
Chelsea es líder momentáneo en la tabla de la Premier League 2025-26.EFE
Tienen varios clubes en el mundo

Este modelo confirma la visión del club: reinvertir los recursos en las divisiones menores, corazón del proyecto Rayado, y en la expansión internacional del grupo. Hoy ya tienen presencia en Brasil (Coritiba), España (Numancia), Colombia (Atlético Huila) y Ecuador (Independiente Juniors y Dragonas IDV).

¿Por qué el Arsenal fichó a Piero Hincapié?

La respuesta está en su juventud, talento y adaptabilidad. Hincapié es un defensor moderno, con movilidad, técnica depurada y versatilidad táctica. Ese perfil convenció al club londinense de pagar una cifra récord por él.

