Piero Hincapié llega al Arsenal en medio de gran expectativa.
Piero Hincapié llega al Arsenal en medio de gran expectativa.

Piero Hincapié llega al Arsenal y este será su millonario sueldo

El futbolista ecuatoriano entra a la Premier League ganando casi el doble de lo que percibía en Alemania

Piero Hincapié ya es oficialmente jugador del Arsenal de Inglaterra, uno de los clubes más importantes de la Premier League. El defensor de 23 años se convirtió en el centro de atención del fútbol europeo, luego de que Tottenham también intentara su fichaje, pero finalmente Hincapié eligió sumarse al ambicioso proyecto de los “gunners”.

Tras una temporada brillante en Alemania, donde conquistó tres títulos con el Bayer Leverkusen, el central ecuatoriano da un paso gigante en su carrera, consolidándose como una de las nuevas figuras de la liga inglesa. 

Piero Hincapié
Piero Hincapié, tuvo una gran carrera en el Bayer Leverkusen.

El buen suedo en Inglaterra

leonardo vannegas

Vanegas, DT de Cuenca Jrs, pensó en retirarse antes de ganar a Barcelona: Esto reveló

Su cláusula de rescisión rondó los 70 millones de euros, cerca de 80 millones de dólares, cifra que refleja el valor que tiene hoy el talento nacional en el mercado internacional.

Además del cambio de club, Hincapié obtiene un significativo aumento salarial, pasando a ganar más de 6.5 millones de euros por temporada, casi el doble de lo que percibía en Alemania. 

Su llegada coincide con la estrategia de Mikel Arteta para fortalecer la defensa y reorganizar al Arsenal, mientras jugadores como Jakub Kiwior y Oleksandr Zinchenko podrían dejar el club.

Dos equipos estaban peleando por Piero

Más allá de lo económico y deportivo, el fichaje de Hincapié representa un símbolo de inspiración para los jóvenes ecuatorianos: un talento local que tras esfuerzo y constancia logra llegar a uno de los escenarios más grandes del fútbol mundial. 

Desde Esmeraldas hasta Londres, los hinchas del Arsenal y del fútbol ecuatoriano esperan ver al zaguero luciendo la camiseta roja y defendiendo los colores de la Premier League con el corazón y la garra que siempre lo caracterizaron.

