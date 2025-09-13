Ismael Rescalvo y la sombra que pesa en su debut: un Clásico del Astillero decisivo

Rescalvo y el peso de su primer Clásico: de Emelec a Barcelona en 2025

El 13 de mayo de 2019, el entrenador Ismael Rescalvo vivió uno de los días más difíciles de su carrera. Era su debut en el Clásico del Astillero como entrenador de Emelec y el calendario no pudo ser más cruel, fue en el Capwell y perdió.

Ese partido que ningún azul quiere perder y que pesa más que tres puntos terminó con un 1-0 a favor de Barcelona con gol de Fidel Martínez.

Barcelona SC y Emelec se enfrentarán en el estadio George Capwell. CARLOS KLINGER

Regresa a su ex casa vestido de amarillo

Los hinchas no perdonaron, y la sombra de esa derrota acompañó al técnico español durante toda su gestión en el club eléctrico.

Han pasado 2.316 días desde aquella tarde amarga, es decir 6 años, 4 meses y 2 días. El destino, caprichoso y cargado de simbolismo, lo lleva otra vez a un debut en el Clásico, pero ahora desde la vereda de enfrente, vestido de amarillo, el 14 de septiembre de 2025. Rescalvo dejó Emelec en 2022, pero su nombre nunca se borró de las memorias azules y amarillas.

Con Emelec estuvo en ocho Clásicos del Astillero

Su historial en Clásicos con Emelec quedó marcado por altibajos: ocho partidos, dos victorias, tres empates y tres derrotas.

Tras aquella caída inicial, supo tener revancha en 2019 con un contundente 3-0 en el Monumental. En 2020 su equipo sufrió una derrota 2-1 y un empate 1-1, mientras que en 2021 alcanzó un empate como visitante y un triunfo 2-1 en el Capwell. Finalmente, en 2022, cerró con un empate 1-1 y una derrota 3-1.

Asi llegan Emelec y Barcelona SC al Clásico

Otro debut, pero ahora vestido de amarillo en el mismo estadio

Hoy la historia lo ubica en el banquillo rival, con la misión de cambiar la narrativa. Rescalvo enfrenta la paradoja de revivir su “debut” en el mismo escenario simbólico, pero con una camiseta diferente.

El recuerdo del 2019 aún pesa, y será el propio resultado el que determine si aquella sombra se convierte en luz o sigue siendo su fantasma eterno.

La situación de Rescalvo en Barcelona es difícil, viene de perder 2-0 con Católica, una victoria en el Capwel, le vendría bien, pero eso se lo podrá ver desde las 17:30 del 14 de septiembre.

¿Qué pasará? ¿Podrá Ismael ganar en el debut? ¿O los hinchas de Emelec saldrán felices si los amarillos no suman? o amarga a los eléctricos.

