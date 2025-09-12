Emelec vs. Barcelona SC: consecuencias de perder el Clásico del Astillero

Emelec vs Barcelona SC: el duelo que puede dejar fuera al Bombillo de la LigaPro

El Clásico del Astillero 237 se juega con calculadora en mano y corazón en la garganta. Puede ser el último del año, o el arranque de una serie extra en el hexagonal final de LigaPro. Todo depende de quién gane y, sobre todo.

RELACIONADAS La celebración de Kendry Páez tras la victoria ante Argentina sorprende a todos

Emelec, dueño de casa, tiene 38 puntos y la presión de su hinchada que no acepta excusas. Si no gana, se despide de la pelea por el título. Ni hablar de un empate. Los azules saben que el margen es cero y que Duró necesita un triunfo para mantener viva la ilusión. Los números los respaldan: solo una derrota en sus últimos cinco juegos.

Emelec y Barcelona y sus números 2025

Perder es mala palabra en el Capwell

Moisés Caicedo sobre Kendry Páez: “Se ha equivocado, pero ha aprendido bastante” Leer más

Barcelona SC juega con menos angustia. Con 47 puntos, su lugar en el hexagonal está asegurado, pero un mal resultado en el Capwell podría costarle el segundo puesto.

Eso sí, si los amarillos sacan puntos en el terreno eléctrico, se afianzan en la cima y de paso cierran la puerta en la cara a Emelec. Para Rescalvo sería una victoria doble: seguir arriba y ver al Bombillo eliminado.

Problema con los ofensivos

El Clásico del Astillero 2025 promete emociones… pero no necesariamente goles. Barcelona SC y Emelec llegan al duelo con la misma angustia: la red parece un mito urbano.

Los goleadores del Astillero

El “Bombillo” exhibe 26 tantos en el torneo, cifra maquillada por dos autogoles rivales. Jaime Ayoví sigue peleado con la portería y “Tin” Angulo colecciona partidos sin festejo como si fueran estampitas. Barcelona tampoco canta victoria: Octavio Rivero alterna más con la enfermería que con el área y “Felipao” aún afina su retorno. La responsabilidad recae en Janner Corozo y Miguel Parrales, que con cuatro goles intenta que no lo miren raro.

Lo paradójico es que, pese a todo, los toreros marcan más que su eterno rival, llevan 40 anotaciones, aunque siguen en deuda. Este domingo 14 de septiembre, a las 17:30, el Capwell será testigo de un reto insólito: descubrir si alguien se acuerda de cómo se celebra un gol.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!