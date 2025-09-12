Clásico del Astillero: El Capwell, el estadio más duro para rivales, según Rescalvo

Rescalvo reconoce que el Capwell es el más difícil para los rivales en Ecuador, un dato clave para el Clásico del Astillero

El estadio Capwell es reconocido como uno de los más complicados para los equipos visitantes en Ecuador, según el técnico Ismael Rescalvo.

El próximo Clásico del Astillero se jugará en el estadio Capwell, considerado el más difícil para los rivales, según Ismael Rescalvo, actual entrenador de Barcelona SC; lo reconoció durante su paso por Emelec. La tensión crece para el partido del domingo 14 de septiembre.

Se acerca uno de los partidos más esperados de la temporada en Ecuador: el Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec, este domingo 14 de septiembre en el estadio Capwell. Pero detrás del duelo futbolístico, hay una historia que da mucho que hablar, protagonizada por el actual entrenador de Barcelona SC, Ismael Rescalvo.

El Capwell, la fortaleza que Rescalvo reconoce para los rivales

Hace unos años, cuando dirigía a Emelec, Rescalvo fue claro al hablar del estadio Capwell. En un video que está circulando en redes sociales, el entrenador español confesó que para los equipos visitantes, el Capwell es “el estadio más difícil para jugar en Ecuador”. Esta declaración cobra especial fuerza ahora que Rescalvo vuelve al lugar pero como rival, al mando de Barcelona SC.

Esta frase no solo destaca la historia y el ambiente único del estadio, sino que también añade un plus de tensión para el Clásico del Astillero, donde ambos equipos luchan por puntos clave en la LigaPro y por el orgullo de sus hinchadas.

Le preguntamos a Ismael Rescalvo hace un tiempo cuál es la cancha más difícil para jugar en Ecuador... pic.twitter.com/pK6m8s3Trn — 𝒟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝒜𝑟𝑐𝑜𝑠 𝒮𝑎𝑎𝑣𝑒𝑑𝑟𝑎 (@DiegoArcos14) September 11, 2025

Rescalvo y su paso por Emelec

Rescalvo estuvo al frente de Emelec durante cuatro años (2019-2022), dejando una marca con 144 partidos dirigidos: 70 victorias, 34 empates y 40 derrotas. En los enfrentamientos contra Barcelona SC, acumuló dos victorias, tres empates y tres derrotas, una estadística que refleja la intensa rivalidad del clásico.

Sin embargo, su gestión no estuvo exenta de polémicas. Los fanáticos de Emelec mostraron su descontento en más de una ocasión, llegando incluso a desplegar una pancarta con la frase “Lárgate, español charlatán” en su última temporada en el club. El reclamo por mejores resultados fue una constante.

Barcelona SC y la presión sobre Rescalvo

Ahora al mando de Barcelona SC, Rescalvo enfrenta un reto aún mayor. Los canarios no han tenido el mejor rendimiento, y la paciencia de la hinchada comienza a agotarse. En partidos recientes, algunos seguidores han lanzado objetos al campo e intentaron ingresar a la cancha para expresar su frustración.

El Clásico del Astillero de este domingo será una prueba decisiva para el estratega español, quien no solo tendrá que enfrentarse a un rival histórico, sino también a una hinchada que espera resultados urgentes.

