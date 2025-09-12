Barcelona SC vs. Emelec: la mirada crítica de Kléber Fajardo al Clásico del Astillero

Kléber Fajardo lo ha vivido todo en Emelec: hincha, jugador, entrenador, directivo y ahora analista. Pocos sienten como él un Clásico del Astillero, ese partido que paraliza Guayaquil y sube la adrenalina en la tribuna. Este domingo 14 de septiembre, desde las 17:30 lo verá con ojo crítico: Barcelona llega urgido de ganar y Emelec busca salvar su temporada.

¿Cómo se juega un Clásico con equipos urgidos?

“Es un duelo de necesitados, de equipos que requieren ganar. Puede ser un partido ofensivo, donde ambos salgan a proponer. Si ocurre, veremos la mejor versión de los dos equipos. Para mí, Barcelona está mejor estructurado que Emelec. Será intenso, aunque no necesariamente bonito”, dijo Fajardo.

La pausa y sus efectos

Para el exfutbolista, la pausa favorece más a Barcelona. “Los amarillos venían de resultados negativos, incluso de local. Una victoria les daría respiro y tranquilidad. Emelec intentará acercarse a la liguilla, aunque su posibilidad es remota. Para ellos es una oportunidad de lavar la cara de una temporada complicada.”

La celebración de Emelec en el Bellavista, el gol de Jaime Ayoví daba los 3 puntos. API

La ansiedad en un Clásico

“Depende de cada jugador. Los experimentados saben cómo manejarlo, pero los debutantes pueden ser consumidos por la ansiedad. Yo era extremadamente nervioso, pero apenas iniciaba el juego me relajaba. He visto también jugadores que no pueden manejar los nervios y eso les pasa factura.”

Problemas en la delantera

Fajardo reconoce que Emelec tiene dificultades para encontrar gol. “Facundo Castelli sigue fuera, Tín Angulo no explota y Ayoví es un veterano en sus últimos partidos. Barcelona, en cambio, cuenta con Rivero, si está en condiciones, y Parrales como alternativa. Si Rivero y Parrales están bien, Emelec tendrá serios problemas.”

Los goleadores de Emelec y Barcelona SC

El peso de los delanteros

“En un clásico necesitas un referente en el área. Si Emelec solo va con Ayoví, sus opciones de marcar se reducen mucho. Barcelona tiene un bloque más sólido, pero necesita un jugador intenso y rápido para marcar diferencias. Si Rivero llega bien, Barcelona puede hacer daño; si no, dependerán del colectivo.”

La clave del Clásico

“El partido puede decidirse por la delantera. Defensivamente, Emelec ha encontrado solidez con León, Bagüi y Romario, junto a Castillo. Barcelona con Vallecilla, Campi y Bryan Carabalí. Pero sin una delantera efectiva, los azules están en desventaja.”

