Historial en Clásicos del Astillero: ¿Cuántas veces le ganó Barcelona a Emelec?

Azules y amarillos se enfrentan en la edición 237 del Clásico, con la obligación de ganar más allá de sus realidades

La edición 237 del Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona se disputará el domingo 14 de septiembre en el estadio George Capwell.

En un partido de esta magnitud, la consigna es clara: está prohibido perder. Por ello, poco importa la actualidad que arrastren los azules, dirigidos por Guillermo Duró, o los amarillos, bajo la conducción de Ismael Rescalvo, quienes buscarán dar el golpe en la Caldera.

Emelec llega con la moral en alto. Con 38 puntos y ubicado en el noveno puesto, atraviesa una racha ascendente y aspira a acercarse al primer hexagonal de la temporada, instancia que repartirá tres cupos para la Copa Libertadores y tres para la Copa Sudamericana.

Barcelona SC derrotó 2-0 a Emelec la última vez que se enfrentaron, el pasado 18 de mayo de 2025 en el estadio Monumental. CARLOS KLINGER

Barcelona, en cambio, ocupa la segunda posición con 47 unidades y busca recomponer su imagen tras una serie de tropiezos que encendieron las alarmas entre su hinchada. A doce puntos del líder Independiente del Valle (59), el Ídolo se encuentra más lejos de la cima que de su eterno rival.

Historial del Clásico del Astillero

En 236 enfrentamientos por el campeonato nacional, el balance es casi un espejo: Barcelona suma 76 victorias, Emelec 72, y se registran 88 empates. La diferencia de goles es mínima, con 258 a favor de los amarillos y 253 para los azules.

Si se contabilizan todos los torneos (LigaPro, Libertadores y la era amateur), la paridad se mantiene: 106 triunfos para Barcelona, 92 para Emelec y 103 empates en 301 partidos disputados.

Máximos goleadores del Clásico

El máximo artillero histórico es Lupo Quiñónez, delantero que defendió ambas camisetas. Anotó 13 goles en Clásicos, 10 con Emelec y 3 con Barcelona. Detrás de él figuran tres exdelanteros amarillos con 11 tantos cada uno: Manuel Uquillas, Víctor Ephanor y Nicolás Asencio.

