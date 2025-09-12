Expreso
BARCELONA VS. EMELEC - (8180706)
El historial o domina Barcelona con ligera superioridad sobre Emelec.MIGUEL CANALES

Historial en Clásicos del Astillero: ¿Cuántas veces le ganó Barcelona a Emelec?

Azules y amarillos se enfrentan en la edición 237 del Clásico, con la obligación de ganar más allá de sus realidades

La edición 237 del Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona se disputará el domingo 14 de septiembre en el estadio George Capwell.

En un partido de esta magnitud, la consigna es clara: está prohibido perder. Por ello, poco importa la actualidad que arrastren los azules, dirigidos por Guillermo Duró, o los amarillos, bajo la conducción de Ismael Rescalvo, quienes buscarán dar el golpe en la Caldera.

Emelec llega con la moral en alto. Con 38 puntos y ubicado en el noveno puesto, atraviesa una racha ascendente y aspira a acercarse al primer hexagonal de la temporada, instancia que repartirá tres cupos para la Copa Libertadores y tres para la Copa Sudamericana.

Clásico del Astillero
Barcelona SC derrotó 2-0 a Emelec la última vez que se enfrentaron, el pasado 18 de mayo de 2025 en el estadio Monumental.CARLOS KLINGER

Barcelona, en cambio, ocupa la segunda posición con 47 unidades y busca recomponer su imagen tras una serie de tropiezos que encendieron las alarmas entre su hinchada. A doce puntos del líder Independiente del Valle (59), el Ídolo se encuentra más lejos de la cima que de su eterno rival.

pedro ortiz emelec capwell

Emelec vs Barcelona SC: Dónde comprar y precio de entradas del Clásico del Astillero

Historial del Clásico del Astillero

En 236 enfrentamientos por el campeonato nacional, el balance es casi un espejo: Barcelona suma 76 victorias, Emelec 72, y se registran 88 empates. La diferencia de goles es mínima, con 258 a favor de los amarillos y 253 para los azules.

Si se contabilizan todos los torneos (LigaPro, Libertadores y la era amateur), la paridad se mantiene: 106 triunfos para Barcelona, 92 para Emelec y 103 empates en 301 partidos disputados.

Máximos goleadores del Clásico

El máximo artillero histórico es Lupo Quiñónez, delantero que defendió ambas camisetas. Anotó 13 goles en Clásicos, 10 con Emelec y 3 con Barcelona. Detrás de él figuran tres exdelanteros amarillos con 11 tantos cada uno: Manuel Uquillas, Víctor Ephanor y Nicolás Asencio.

