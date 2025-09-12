Clásico del Astillero 2025: Todo lo que debes saber sobre Emelec y Barcelona SC

Emelec en uno de los últimos entrenamientos para el Clásico del 14 de septiembre.

El ambiente ya se siente en Guayaquil. Este domingo 14 de septiembre, desde las 17:30, la ciudad se pintará de azul y amarillo para vivir una nueva edición del Clásico del Astillero, válido por la fecha 28 de la LigaPro 2025. El duelo no solo representa tres puntos, sino también prestigio, orgullo y la oportunidad de cerrar la etapa con una sonrisa ante el rival eterno.

RELACIONADAS La celebración de Kendry Páez tras la victoria ante Argentina sorprende a todos

Emelec llega con un pequeño respiro después de vencer 2-1 a Aucas en el Capwell. Ese triunfo le permitió escalar hasta la novena casilla con 38 unidades, aunque todavía no logra meterse en la pelea grande. Barcelona SC, por su parte, atraviesa turbulencias: cayó 0-2 frente a Universidad Católica en el Monumental, un golpe duro que lo dejó estacionado en 47 puntos y con serias dudas en su funcionamiento ofensivo.

Los números de Emelec y Barcelona SC para el Clásico del Astillero

Emelec llega sin su goleador

Giovanny Nazareno: La verdad detrás del ataque en Manta contra jugadores de Exapromo Leer más

Justamente el gol es el gran protagonista ausente. El “Bombillo” apenas ha marcado 26 tantos en 27 partidos, y dos de ellos fueron por autogoles.. La baja de Facundo Castelli, operado de la rodilla el 7 de septiembre, complicó aún más a Guillermo Duró, quien ahora confía en la experiencia de Jaime Ayoví y espera que José “Tin” Angulo rompa la sequía.

En el lado torero, Ismael Rescalvo tampoco encuentra al artillero que lidere su ataque. Barcelona genera ocasiones, pero la definición le pasa factura y la hinchada comienza a impacientarse. Sin un referente claro, el peso ofensivo se reparte entre varios, aunque sin la efectividad necesaria.

La dirección arbitral estará a cargo del joven guayaquileño Robert Cabrera, juez FIFA de 28 años, quien debutará en un Clásico acompañado por Edison Vásquez, Danny Ávila y Cristian Piedra.

Barcelona SC ocupa el segundo puesto en la tabla de la LigaPro 2025. Gustavo Guaman

El marco está asegurado: los boletos cuestan entre $20 y $50.

Todo está listo. El Astillero aguarda un duelo cargado de tensión y expectativa, donde el gol puede definir algo más que un simple resultado.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!