Octavio Rivero se mandó un doblete ante Emelec en el Clásico del Astillero.
Octavio Rivero se mandó un doblete ante Emelec en el primer Clásico del Astillero 2025.Cortesía

Emelec vs Barcelona SC: alineaciones, donde ver en EN VIVO y estadísticas del Clásico

Barcelona y Emelec chocan en el Clásico del Astillero 237: historia, TV y alineaciones

El Clásico del Astillero 237 llega cargado de drama. Emelec y Barcelona SC saltarán este domingo al césped del Capwell a las 17:30 con objetivos distintos, pero con una urgencia común: sumar tres puntos que valen mucho más que un simple registro en la tabla.

Los azules están en zona crítica. Con 38 puntos, el equipo de Guillermo Duró necesita ganar o ganar para seguir soñando con el hexagonal final. Una derrota en casa significaría resignar gran parte de su temporada.

Los goleadores de Emelec y Barcelona SC

Kléber Fajardo ex jugador del Emelec habla del Clásico del Astillero.

Barcelona SC vs. Emelec: la mirada crítica de Kléber Fajardo al Clásico del Astillero

Las alineaciones del Clásico del Astillero

Emelec va con: Pedro Ortiz, Romario Caicedo, Luis Fernando León, Luis Caicedo, Luis Castillo; Alfonso Barco, Sergio Quintero; Maicon Solís, Christian Cueva, Juan Pablo Ruiz; José Angulo.

Barcelona, por su parte, llega más cómodo en la clasificación con 47 puntos y en zona de hexagonal. Sin embargo, la presión no es menor. La hinchada amarilla exige un triunfo que devuelva calma y orgullo. 

Rescalvo va con: Ignacio de Arruabarrena; Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla; Jean Montaño, Jhonny Quiñonez; Braian Oyola, Joaquín Valiente, Janner Corozo; Octavio para hacer daño en territorio rival.

Las estadísticas de los equipos en LigaPro

El Clásico tiene un peso histórico que lo hace distinto: se han jugado 236 ediciones, con 76 victorias toreras, 72 eléctricas y 88 empates. Barcelona suma 258 goles y Emelec 253. Un equilibrio que confirma que este duelo se define por detalles, emociones y carácter.

La cita será exclusiva por Zapping y El Canal del Fútbol. El resto lo pondrá el ambiente de tribuna y la pasión de dos hinchadas que viven este partido como una final.

