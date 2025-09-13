Emelec vs Barcelona SC: alineaciones, donde ver en EN VIVO y estadísticas del Clásico
Barcelona y Emelec chocan en el Clásico del Astillero 237: historia, TV y alineaciones
El Clásico del Astillero 237 llega cargado de drama. Emelec y Barcelona SC saltarán este domingo al césped del Capwell a las 17:30 con objetivos distintos, pero con una urgencia común: sumar tres puntos que valen mucho más que un simple registro en la tabla.
Los azules están en zona crítica. Con 38 puntos, el equipo de Guillermo Duró necesita ganar o ganar para seguir soñando con el hexagonal final. Una derrota en casa significaría resignar gran parte de su temporada.
Los goleadores de Emelec y Barcelona SC
Barcelona SC vs. Emelec: la mirada crítica de Kléber Fajardo al Clásico del AstilleroLeer más
Las alineaciones del Clásico del Astillero
Emelec va con: Pedro Ortiz, Romario Caicedo, Luis Fernando León, Luis Caicedo, Luis Castillo; Alfonso Barco, Sergio Quintero; Maicon Solís, Christian Cueva, Juan Pablo Ruiz; José Angulo.
Barcelona, por su parte, llega más cómodo en la clasificación con 47 puntos y en zona de hexagonal. Sin embargo, la presión no es menor. La hinchada amarilla exige un triunfo que devuelva calma y orgullo.
Rescalvo va con: Ignacio de Arruabarrena; Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla; Jean Montaño, Jhonny Quiñonez; Braian Oyola, Joaquín Valiente, Janner Corozo; Octavio para hacer daño en territorio rival.
Las estadísticas de los equipos en LigaPro
El Clásico tiene un peso histórico que lo hace distinto: se han jugado 236 ediciones, con 76 victorias toreras, 72 eléctricas y 88 empates. Barcelona suma 258 goles y Emelec 253. Un equilibrio que confirma que este duelo se define por detalles, emociones y carácter.
La cita será exclusiva por Zapping y El Canal del Fútbol. El resto lo pondrá el ambiente de tribuna y la pasión de dos hinchadas que viven este partido como una final.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!