David Hurtado se prepara fuera del país y le da resultado

El marchista dejó las ‘huecas’ por una concentración al 100 % en España. Extraña la comida, pero ya va mejorando el nivel.

David Hurtado fue campeón en los Juegos Panamericanos 2023, pero en París 2024 fue 15°. Ya en el Mundial 2025 culminó 9°.

La vida del marchista ecuatoriano David Hurtado dio un giro de 180 grados después de los Juegos Olímpicos 2024. Haber terminado en el puesto 15 de los 20 km le hizo tomar una decisión que cambió (literalmente) su curso: radicarse en España.

Algo de lo que ya empezó a cosechar frutos en 2025 con el noveno lugar en el Mundial de Atletismo de Japón, en los 35 kilómetros, y el fin de semana rompió el récord sudamericano en el campeonato de España.

Con un registro de 3 horas, 14 minutos y 18 segundos, el quiteño de 26 años de edad superó la marca en la categoría maratón, que es olímpica, durante la prueba disputada precisamente en Cieza, región de Murcia, donde ahora reside.

“Para llegar bien a unos Juegos Olímpicos se tiene que salir de Ecuador”. Así de tajante habla hoy Hurtado con relación a los objetivos planteados desde que viajó a Europa, donde vive y entrena con el español José Antonio Carrillo, quien dirigió a Álvaro Martín, medallista olímpico de oro en París 2024 en la prueba de marcha por relevos mixtos.

Punto de inflexión

Precisamente los Juegos 2024 le dieron ese empujón a Hurtado, quien confiesa que este tiempo de preparación con Carrillo ha sido excepcional. Fue un dar y dar, ya que a sus ansias de aumentar el nivel, se sumó el darle al entrenador también un motivo de continuar, ya que había decidido retirarse de la dirección técnica. “Le inyectamos nuevamente el bichito de entrenar”, asevera el deportista con una sonrisa.

En ese redescubrimiento, la única condición que planteó el DT fue que se fueran a preparar en Cieza (España), ciudad a la que David se trasladó para enfocarse absolutamente en los entrenamientos.

“Sí, extraño muchísimo la comida de Ecuador, pero gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de tener un segundo hogar también en Cieza. Tengo una muy buena relación con mi entrenador y con los compañeros”, le cuenta a Diario EXPRESO.

Sobre la localidad en la que vive desde el año pasado, la define como un pueblo pequeño, pero muy acogedor. “Tiene mucha paz. Me trasladé allá para netamente realizar mis entrenamientos. Eso me ha ayudado a mejorar muchísimo”.

Experiencia y preparación

Tras participar en dos Juegos Olímpicos (Tokio 2020+1 y París 2024), Hurtado admite que empezó a ver su carrera de otra manera. Eso le hizo tomar la decisión de salir del país.

“No creo que en Ecuador no existan las condiciones de entrenamiento, sino que un deportista tiene que someterse a un esfuerzo físico, compromiso y concentración mucho más grandes. Para eso sirven estos lugares, que casi son alejados y tienen muy poca gente. Todo eso nos hace que nos concentremos al 100 %”, sostiene.

Por ejemplo, en España son pocos los momentos libres que tiene, ya que de lunes a viernes entrena desde las 09:00 hasta las 13:00, en el primer turno del día, y por la tarde realiza una nueva sesión de prácticas.

El marchista nacional David Hurtado junto con su nuevo entrenador José Antonio Carrillo durante una visita de ambos a Quito. ARCHIVO / EXPRESO

Los fines de semana, en cambio, los dedica a las competencias. Y si no las hay, pasa el día en sesiones de recuperación. “Entonces se podría decir que ese es mi estilo de vida ahora. Y así lo será hasta el 2028”.

David confiesa que todo lo contrario sucedía cuando entrenaba en Quito. “Era mucho de salir a comer fuera. A veces salía de entrenar y tenía ‘mis’ locales, ‘mis’ restaurantes, ‘mis huequitas certificadas’ (sonríe). Entonces ahora me toca muchísimo organizarme para poder cocinar, poder tener siempre más controlado el tema de la alimentación, que es beneficioso y una ventaja”, asegura.

Hurtado estuvo de paso por Ecuador para competir el 7 de febrero en el Campeonato Nacional de Marcha en Machala. Y casi inmediatamente volvió a España, donde el fin de semana impuso un récord sudamericano en el Nacional de Marcha español.

Aclara que en el Mundial de Atletismo de 2025 bien pudo mejorar ese noveno lugar, algo que hoy es una asignatura pendiente. “Habría logrado una mejor posición, pero lamentablemente me penalizaron con 2 minutos en el kilómetro 28”.

Hoy ve la marcha de otra manera. “El proceso que llevo para los Juegos Olímpicos 2028 me hace ilusionar con una medalla, que es mi gran sueño”, finaliza.

