Frances Swett “En el 2024 hay que crear contenido interno”

En sus movimientos se percibe la energía que le corre el cuerpo a Frances Swett. Vestida con un traje de color vibrante juega con la fluidez de las capas previo a la sesión de fotos con SEMANA.

La cita es en Guayaquil unos días antes de que finalice el año. Una vez que la alumbra el flash, contagia a todos con su vitalidad, la misma que la distingue cuando ha estado en un escenario o la televisión.

Se ha rendido al arte gran parte de su vida y ha forjado su camino hasta llegar a diferentes obras y producciones.

Sin embargo, aquello no es lo único que le mueve el alma. La hija de Francisco Swett (+) lleva también la misma pasión por las letras que tenía su padre, quien fue un reconocido columnista de diario Expreso.

A eso se suma su especial interés por la nutrición holística, pilates, yoga y enseñar. Aquello es hoy la cotidianidad que tanto disfruta. Y todo esto hace que siga construyendo su nombre a nivel local.

Influyendo con propósito

Ella es tan natural como lo son sus pecas y rizos. Llega a conversar de su vida y evocar momentos con una vibra que transmite paz.

“Lo holístico es lo que me ha dado esa sanidad”, confiesa. Y entonces cuenta cómo arrancó todo: “Yo empecé a hacer yoga a los veintiún años mientras estudiaba artes dramáticas en New York. Eso me ayudó a tomar mucha conciencia de mi cuerpo y allí empezó también mi interés por la alimentación holística”.

Para ella, cuando uno hace un trabajo interior debe hacerlo de manera integral, y eso la llevó al Instituto de Salud y Nutrición Holistica en Estados Unidos.

A su regreso al Ecuador no dejó de seguirse preparando y el resultado fue más que positivo. “Me ayudó a saber escuchar mi cuerpo, saber que somos cambiantes y también muy hormonales sobre todo las mujeres. En mi caso he tenido ciclos en los que he estado 100 % vegana; otros, vegetariana y también en los que he necesitado ingerir más proteínas”, menciona.

Ese estilo de vida saludable, en donde ve la nutrición lejos de la palabra dieta, lo compartió en pro de ayudar a más personas. Empezó en Instagram haciendo contenidos de recetas y al día de hoy hace colaboraciones con marcas para influir en su comunidad de casi 90 mil seguidores que buscan una guía para el autoconocimiento.

Su agenda no para allí, a eso se suman su rol de maestra en clases online de yoga y pilates con estudiantes de diferentes ciudades del país. Quizá por eso sus días necesiten de más horas para seguir dando rienda suelta a la creatividad y al movimiento.

Nicole confiesa que lo holístico es lo que le ha dado sanidad JUAN FAUSTOS

Desde la resiliencia

Fue en enero del 2022, que un hecho familiar atravesó su corazón. Su padre había fallecido y Frances empezó un profundo recogimiento. “Ese mismo año murieron también un tío muy cercano y dos amigos míos.. Todo fue en cuestión de seis meses”, explica.

Desde ese mirar hacia adentro empezó su resiliencia y retomó el hábito de escribir. Si bien hace un tiempo atrás ya era columnista en medios de comunicación sobre temas como yoga y salud holística, en el 2023 sus escritos empezaron a orientarse sobre el individuo en sí.

“El sueño de mi papá era que yo estudie periodismo. Él era un gran pensador, tenía un montón de libros en su biblioteca, y desde chica me enamoré de la lectura a través de él. De hecho, guardo una foto en la que tengo cuatro años y estoy junto a él con un librito”, cuenta sobre Francisco Swett, quien también desempeñó cargos importantes en el país. Hoy, sin duda, le hace honor desde cada escrito que nace en su interior.

La ilusión en el 2024

El año que finalizó estuvo llena de proyectos que fueron desde su actuación en obras de teatro; su primer solo como artista corporal para abrir los Premio Verdes 2023, la grabación del piloto de una serie e incluso se la vio como modelo de una tienda departamental.

Para el año que ha iniciado tiene más objetivos en la mira. “Yo hasta mis victorias más pequeñas les hago barra... Para mí el bienestar es encontrar eso que a uno le hace bien y tiene que ver mucho con salud mental. Si nuestros pensamientos no están bien, el resto tampoco va a funcionar”, menciona. El hecho de estar en redes sociales no le hace perder el rumbo. “Por la presión de generar contenido tantas veces al día, terminamos mareándonos.

En este 2024, creo que debemos preocuparnos más por generar un contenido interno. Como sociedad y humanidad nos falta eso”, concluye.

