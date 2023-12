Tahiz Panus: “No hay mejor camino en la vida que ser buena gente”

Tahiz Panus llega puntual a la cita. Seguramente porque para ella cada minuto cuenta. Pocos días después de convertirse en directora de Miss Universo Ecuador, esta guayaquileña, de 39 años, acepta posar para EXPRESIONES y hablar de diferentes temas.

Para esta cita, trae consigo varios trajes de estilo convencional, todos apropiados para este reportaje.

Se nota que siempre está ocupada. Mientras el staff de este suplemento pone todo a punto, ella aprovecha cualquier minuto para resolver algunos temas por el teléfono. Da instrucciones, organiza, comenta...

Tahiz no solo se ha convertido en empresaria de la belleza como directora del Concurso Nacional de Belleza (CNB), del certamen Reina de Guayaquil y de Eventos Especiales y Promoción Cívica en el Municipio de Guayaquil. Es también madre y esposa, un oficio del que disfruta enormemente. “Mis hijos dicen que soy su mejor amiga”, confiesa. Y eso la hace sentir afortunada.

Asegura que su alma de líder viene de su formación. Es la mayor de cuatro hermanos y desde chica ayudó a cuidarlos. “Era como la segunda mamá, sobre todo de los dos últimos”, dice. Lo de organizar eventos a temprana edad también influyó, “con eso hacía mi propio dinero”.

¿Cómo desfoga todo el trajín del día a día?

Rezo mucho. A pesar de que soy una mujer de fe, hace tiempo que no iba a misa los domingos, y ahora estoy volviendo. De verdad, me siento diferente y superbién.

Es una mujer exitosa. ¿Cuál diría usted que ha sido la clave para serlo?

No me gusta hablar de mí, pero no hay mejor camino en la vida que ser buena gente. Nadie quiere estar al lado de alguien malo, es una pérdida de tiempo.

Estos son tiempos de Navidad y de obsequios. ¿Qué regalo le gustaría recibir?

Yo me siento bendecida. Ver a mis hijos bien es mi mejor regalo, ellos son mi prioridad. Pese a que soy una mamá que trabaja mucho, siempre estoy para ellos, y tengo la suerte de que me digan que soy su mejor amiga.

¿Y qué regalo le promete a Ecuador?

Mi regalo va a ser ganar Miss Universo, y espero a corto plazo. Sí se puede, solo hay que tener el equipo correcto.

Un look que la define

Siempre bien vestida. Tahiz sabe que la imagen es importante y que habla mucho de cada uno.

En esta producción de fotos dejó clara su inclinación por las chaquetas, que le otorgan un look empresarial muy chic, acorde a su oficio.

En su día a día, dice, los trajes sastres y los zapatos deportivos son una opción común. Ya cuando se trata de salidas formales, aparecen los vestidos. La comodidad, eso sí, es la regla básica y ella sabe bien cómo lograrla.

No tiene problema en utilizar algunas prendas de su mamá, de quien dice que siempre ha tenido un estilo muy jovial. “Incluso ahora me regala ropa o zapatos”, comenta.

Todo ello viene complementado con una buena alimentación, ejercicio y, por supuesto, una buena dosis de amor propio.

Es directora del Concurso Nacional de la Belleza. Gerardo Menoscal.

Diversidad en el miss Universo Ecuador

“Tú no tienes idea lo que es levantarse todos los días en un cuerpo que no es el tuyo y, encima, no poder luchar por un sueño”. Esas palabras dichas por una transexual cambiaron por completo la idea que tenía Tahiz Panus respecto a la participación de chicas trans en concursos de belleza. “Pensaba que no era una competencia justa”, dice.

A esa conversación siguió el boom de Ángela Ponce, la modelo española, conocida por ser la primera mujer trans que se convirtió en Miss Universo España y que participó en el concurso internacional en 2018. “Me dije, es verdad, ¿quién soy yo para decir si es justo o no que se candidaticen?”.

Eso abre nuevas expectativas en el concurso. ¿Cuándo se abren los castings?

Arrancamos la última semana de diciembre y vamos a dar dos semanas de inscripción. Los castings serán en Guayaquil, Quito y una provincia cercana a la Amazonía. Pero, ojo, no por ser plus size, casadas, mamás o transexuales ya van a ser candidatas. Solo las mejores serán escogidas.

¿La nueva era de Miss Universo Ecuador también tiene que ver con que las chicas puedan prepararse con quien quieran y sin secreto?

Acá habrá total apertura. Ellas no tienen por qué esconder a su equipo. Lo necesitan para sentirse seguras. Además, asesores, estilistas, fotógrafos, todos viven de esto y no pueden trabajar a escondidas. Eso es terrible.

Cerrar el año con broche de oro

Este fin de año, Tahiz piensa pasarlo con los suyos. “Mi mamá viene de Estados Unidos, donde vive, y voy a aprovechar la ocasión para estar todos juntos”.

Pero no todo será diversión. Estos días son bastante movidos, no solo por lo que las fiestas implican. En el caso de Tahiz, debe aprovechar el tiempo para organizar todo lo relacionado con los castings de Miss Universo Ecuador que inician en enero. Organizada como es, no pueden quedar cabos sueltos.

