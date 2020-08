Tahiz Panus: "Necesitaba devolver esas libras que no eran mías"

La comunicadora social Tahiz Panus (35) fue Estrella de Octubre cuando intervino en Reina de Guayaquil hace 17 años y candidata a Miss Ecuador en 2006. Desde hace diez años es directora del certamen, que se desarrolla a través de la jefatura de Acción Social y Eventos Especiales de la Dirección de Acción Social y Educación, del Municipio porteño.

Está casada con Carlos Marques y tiene dos hijos Alizah (5) y Alessandro (casi 4). Durante estos embarazos confiesa que subió 60 libras que luego perdió con dieta y ejercicios.

En noviembre iniciará una maestría en marketing político en la UNIR y organiza otros eventos, como el Concurso Nacional de la Belleza.

Alfonso Espinosa de los Monteros: “Los médicos y mi familia no están muy de acuerdo con mi regreso” Leer más

¿Cómo fue su experiencia como aspirante en los concursos?

Mi experiencia como candidata y reina fue linda. Mi primer certamen, Reina de Carnaval, lo viví a los 15 años. Luego surgieron otros eventos. Gracias al mundo de los reinados tengo todo, me abrieron puertas. Así pude ayudar en mi casa, mi familia era numerosa, a veces pagaba las pensiones de mis hermanos. Entonces la situación económica no era muy buena, me tocó crecer rápido.

Aunque es comunicadora se inclinó por este mundo…

Ejercí la comunicación, pero me di cuenta de que no servía para cumplir un horario y, en base a eso, tener una remuneración. Necesitaba moverme ampliamente para generar ingresos. Antes era difícil emprender, empecé a organizar eventos. Cuando se volvió parte de mi vida profesional, dejé la Comunicación. Además, cuando fui Estrella de Octubre, los miembros del Club de Leones pidieron que los apoye en el área comercial, vieron en mí un talento para vender los auspicios. Recién en 2010 asumí como directora del concurso.

¿Nunca renegó de los reinados?

No porque aprendí a ver todo en positivo, hasta lo que puede ser malo entre comillas. Los errores hay que corregirlos y mejorar.

Flor María Palomeque: “Sabía que nada me podía embarrar porque soy una mujer correcta” Leer más

¿Usted apoyaría a su hija para que fuera candidata?

Por supuesto que la apoyaría. Ella quiere, es vanidosa. Me moriría de la emoción (risas).

Está muy delgada, ha perdido bastante peso.

Un proceso que me tomó aproximadamente tres años. Necesitaba devolver esas libras que no eran mías, siempre fui flaca. Los embarazos me llevaron a subir de peso. Ahora estoy en 145 libras. Con mi primera hija subí un poco, con el segundo aumenté 60 libras, además me ligué. Mi cuerpo cambió hormonalmente y me desaté comiendo, lo disfruté, fui feliz durante dos años.

¿No era feliz?

Ahora cuento las calorías, evito grasas y harinas, después de las 6 de la tarde no consumo frutas por la azúcar. Soy feliz con mis hijos, comparto con ellos. Tengo en la cabeza muchas cosas como para preocuparme que no me comeré una pizza. Aunque a veces peco. Nunca regalé mi ropa de delgada, la conservé en mi casa de soltera.

El exceso de peso siempre es un dolor de cabeza para las mujeres, pero seguramente para una exreina y directora de un certamen lo es más.

En esos momentos no lo pensé. Ahora me doy cuenta. Mi esposo y mis familiares nunca me dijeron que estaba gorda, no me dijeron que pare. No me sentí presionada para bajar. La gente me tiene cariño, siempre me han tratado con respeto. No sufrí de depresión ni bullying, gracias a Dios estoy en un buen entorno. Hay gente que me ve en la calle y no me reconoce, muchos me conocieron flaca, pero me recuerdan más de gorda.

Se aproxima un nuevo certamen. ¿Cuáles son los cambios?

Culminamos una década y se inicia otra, además es el bicentenario de Guayaquil. Desde noviembre del 2019 se comenzó a trabajar en el concurso, pero todo cambió debido a la crisis sanitaria que se presentó, una situación que nadie se la esperaba. Iba a trabajar gente a la cual ahora no podré contratar. Le escribí a la alcaldesa Cynthia Viteri para preguntarle si le podía mostrar el nuevo proyecto del certamen. De inmediato me dio una respuesta positiva.

¿Existía la posibilidad de que se cancelara?

Tal vez sí. En esta ocasión son diez candidatas porque no sabía si iba o no el concurso. Desde abril estoy trabajando en el proyecto, no es que se me ocurrió ahora. En marzo iniciamos la entrega de víveres, casa por casa, a los beneficiarios de nuestros programas. Hicimos una convocatoria para solicitar manos voluntarias que quisieran darnos su tiempo. Más de 100 chicas nos escribieron, aproximadamente 50 vinieron, 30 se quedaron y 10 fueron elegidas.

En esta ocasión, ¿en qué se fijaron?

Vimos en estas chicas, liderazgo. No nos fijamos tanto en lo físico, porque eso cambia y evoluciona. A ellas les preguntamos qué emprendimiento propondrían para generar empleo inmediato a esas mujeres que lo perdieron por la pandemia de coronavirus. De lunes a viernes, e incluso el fin de semana, cada una capacita a diez mujeres en diferentes áreas.

¿Cuáles serán las medidas que se tomarán?

Una semana y un día antes de la elección, el equipo de producción y las aspirantes se harán la prueba de la COVID-19. No podemos arriesgarnos. Ninguna de las aspirantes ha padecido la enfermedad. Todas se han hecho los exámenes.

Si una de las aspirantes se enferma con COVID-19, ¿qué harán?

Están avisadas de que si alguien se contagia no participa, hay protocolos que seguir y deberá aislarse de inmediato. Además, se debe considerar que cada una está capacitando a diez mujeres. Haremos ensayos para el programa de TV, manteniendo las distancias, usando mascarillas, alcohol y los trajes respectivos. Hay que tener precauciones. Este año se cancelaron las pruebas de talento y la elección del traje ecológico.

No hemos organizado este reinado para celebrar, rendiremos un homenaje a esas personas que perdieron la batalla, los familiares que se quedaron porque ha sido un año duro para todos.

Tras el embarazo de Karime Borja, reina de Guayaquil 2018, se consideró modificar las reglas del certamen para que intervengan también jóvenes casadas y con hijos.

De las diez, solo una vive en unión libre, eso no fue un impedimento. No se lo preguntamos, ella lo contó. El resto son solteras y sin hijos. Hubo una voluntaria mamá, pero no tenía el tiempo para capacitarse y generar los emprendimientos que deben hacer las aspirantes. Nos dijo que prefería ser candidata el próximo año. Al principio comentó que su progenitora iba a cuidar a su hijo, pero ya después la señora no quiso.

Rosibel Zambrano: "Vitoria convirtió a Vito Muñoz en otro hombre" Leer más

Una aspirante con hijos y esposo tiene el tiempo complicado.

Sí es complejo, pero dependerá de la mujer y de la edad de los hijos que tenga. Esta nueva opción es para aquellas chicas que soñaron ser candidatas, pero que se convirtieron en madres muy jóvenes y ahora sus niños ya están grandes.

¿Han considerado que con este cambio, habrá candidatas que los hijos se les enfermen en el último momento o deberán lidiar con esposos celosos?

Hemos tenido chicas cuyos novios son celosos, no quieren que participen y les complican las vidas. Ellas se deprimen por esa situación. Siempre dependerá de las mujeres.

Datos

Está previsto que la elección se desarrolle el 4 octubre. Siempre ha sido en septiembre, pero octubre es el mes del bicentenario y es la reina del bicentenario.

Será un programa de TV en vivo a través de TC. El 4 de septiembre se mostrará un avance de lo hecho por las aspirantes desde junio hasta la fecha y todos los viernes se harán cuatro especiales de 30 minutos en el que el público votará por su favorita. Habrá una finalista directa el 4 de octubre.

En el estudio la noche de la elección no estarán más que las jóvenes, el equipo de producción y el jurado que todavía no ha sido elegido. Este año no se traerá a nadie del extranjero. Tampoco se permitirán barras. Quizá pueda estar un familiar.

Se calificarán los emprendimientos, capacidad de liderazgo, entrevista previa con el jurado y sustentación del proyecto en vivo. Las presentadoras serán exsoberanas.