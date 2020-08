Rosibel Zambrano: "Vitoria convirtió a Vito Muñoz en otro hombre"

El 31 de agosto del 2019, la vida de la manabita Rosibel Zambrano (22) cambió al convertirse en madre de Vitoria Muñoz, quien además es hija del comentarista deportivo de TC y empresario Vito Muñoz (64).

El próximo lunes, la pequeña cumplirá un año. Sus padres han organizado una reunión (el sábado) que convocará solamente a la abuela, la mamá y a la hermana de Rosibel.

“Nos reuniremos para la foto del recuerdo. Todos los meses he hecho algo similar, así que ahora no será la excepción”, cuenta emocionada.

¿Cómo le cambió la vida la maternidad?

Ser mamá es lo más hermoso que he vivido, una bendición, Vitoria es la luz de nuestro hogar (siente ganas de llorar). Estoy super sentimental porque se vienen a mi mente muchos recuerdos, el embarazo, el parto y cuando la tuve en mis brazos por primera vez. No puedo creer que cumplirá un año. Es mi muñeca y me encanta que luzca bien arreglada. A los niños hay que enseñarles desde pequeños.

¿Con quién de los dos es más cercana?

Siempre estamos juntas. Dormimos abrazadas y nos bañamos juntas. Todavía le doy el pecho y le seguiré dando leche materna por un buen tiempo, no quiere biberón. Ya come, es bien manaba porque le encanta la gallina (risas).

¿Cuáles fueron sus primeras palabras?

La primera palabra que dijo fue papá, antes que mamá, a pesar de que es muy pegada conmigo. Solo me llama cuando llora. Es super engreída de Vito. No puede decirle que no, porque enseguida le hace pucheros, se resiente y se pone a llorar. Cuando yo le digo que no, entonces no llora. Al año dio sus primeros pasos, me emocioné mucho cuando la vi caminar.

¿Cómo ha cambiado Vitoria a su esposo?

Es otra persona, Vitoria convirtió a Vito, su padre, en otro hombre, lo ha cambiado muchísimo. Él ha hecho modificaciones en la casa por la niña, todo lo quiere mejorar. Puso césped para que Vitoria pueda jugar en el jardín. Aquí solamente se respira paz y respeto.

A las madres primerizas siempre hay algo que se les complica más…

No ha sido mi caso. A pesar de que tengo personas que me ayudan, prefiero encargarme yo de lo que concierne a mi hija. La maternidad la he tomado con mucha responsabilidad y amor. Lo más duro es cuando se enferma, me desespero, no sé cómo calmar sus molestias. A la lactancia le cogí el golpe rápido. Vito dice que eso admira de mí. Pensaba que como soy joven no iba a querer criarla y que no iba a tener paciencia.

¿Él la ayuda?

Mucho. Cuando era más pequeña me ayudaba a bañarla, se metía a la ducha, no le importaba mojarse la ropa. En ocasiones la niña se movía mucho o lloraba. No tolera verla llorar, se le parte el corazón.

Los padres no pueden evitar el sufrimiento a sus hijos...

Lo sé. Pero mientras nosotros podamos, haremos todo para que sea feliz. Queremos que ella sea una niña amable, educada y que viva en un ambiente sano y tranquilo. Cualquier diferencia que como pareja tengamos no se resuelve en frente de Vitoria.

Le tocó vivir la maternidad en tiempos de pandemia…

Al principio nos asustamos mucho porque nos preocupaba que ella se enfermara. No salimos para nada, estuvimos encerrados. Sin embargo, fue hermoso permanecer los tres juntos de esa manera, porque compartimos en familia. Creo que la niña está más engreída ahora. Vitoria es la vida de Vito, son sus ojos. Como duerme con nosotros, le he dicho que ya es hora de que la pongamos en su cuna, pero no quiere que nadie la separe de ella.

¿A quién se parece más?

Creo que en lo físico a mí. Tiene el carácter del padre. Es la herencia que Vito le dejará, es observadora, todo imita para hacerlo luego. Nosotros le damos mucho amor pero somos firmes en la crianza.

Vitoria tiene más de 100.000 seguidores en Instagram. ¿Usted le maneja la cuenta?

Es como un álbum digital de fotos. Le subo todas sus actividades. Nadie se la promociona, ella sola ya tiene esa cantidad de seguidores (risas).

Se viven tiempos difíciles para criar hijos…

Hay que saber educarlos y depende del ambiente del que se rodeen. El padre no desea que su hija participe en reinados o en modelaje. Yo estoy de acuerdo. Nosotros la estimulamos, recibe clases online para mantenerse activa. Nos gustaría que practique ballet, natación…

¿Planifican más niños?

No lo hemos pensado, estamos enfocados en Vitoria. No me veo otra vez embarazada, como en estos momentos estoy dando de lactar no me cuido.

A veces los hombres se quejan de que la mujer se mete tanto en su papel de madre que olvida el de esposa.. ¿Es su caso?

Puede que sí me haya pasado en algún momento, pero no he descuidado a mi esposo, me levanto a buscarle su ropa, estoy pendiente de lo suyo. Siempre lo acompaño a algún evento o actividad.

Por la pandemia, el bautizo se postergó...

A los seis meses de edad, la quería bautizar, pero por esta crisis sanitaria no se pudo. Vito dice que tal vez reciba el sacramento en enero del 2021.