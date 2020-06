Padres faranduleros celebran su día

En los países de tradición católica europea se celebra el Día del Padre el 19 de marzo por coincidir con el Día de San José. Pero no en todos los lugares el homenaje coincide con esa fecha. En Ecuador, por ejemplo, es el tercer domingo de junio, en esta ocasión el 21. Algunos talentos de pantalla y de la música comparten sus planes para el festejo de este año.

Vito Muñoz

No es cualquier Día del Padre para el comunicador deportivo de TC. Es el primero que comparte con la pequeña Vitoria, de 9 meses. Fruto de su relación con Rosibel Zambrano. “Aunque no hay un plan específico”, dice Vito, la buena comida no faltará, tampoco los detalles alusivos a la celebración y los regalos.

Carlos Luis con su esposa, Gaby e hijos, Joaquín y Poly.. archivo

Carlos Luis Andrade

En la casa de la familia Andrade Díaz no solo se festejará el Día del Papá, además el cumpleaños del pequeño Joaquín (3). Carlos Luis, su esposa Gaby Díaz y sus hijos Poly (12) y Joaquín se comerán una rica torta. La presentadora de Ecuavisa cocinará un suculento desayuno para celebrar al rey del hogar.

Fernando con Fernando Adrián. Cortesía

Fernando Villarroel

El actor compartirá en casa con su hijo Fernando Adrián, de 7 años, y con su esposa, Paola. “Cocinaré algo y me conectaré con mi madre (Alicia), hermanas (Maribel y Lorena) y mis sobrinos. También disfrutaré de los obsequios que mucha gente me ha prometido, incluso marcas y nuevos emprendedores que quieren darme un detalle”, comenta entre risas.

Nerio David con Ana Paula. Cortesía

Nerio David

El domingo pasarán Ana Paula, Anita Buljubasich y Nerio David en familia. La cantante y su mamá prepararán pasta porque es lo que más le gusta a él y comprarán una torta, todo bastante íntimo.

Ana Paula dice que tal vez sea un plan cotidiano o usual, pero celebrarán su salud, energía y lo honran con amor todos los días.

Mauricio con sus retoños. Cortesía

Mauricio Ceballos

Pasar en familia es el plan previsto por el reportero de TC para esa fecha. Se reunirá con sus hijos Danna (21), Matías (14), Nicolás (11) y Samuel Ceballos de 5 meses, además con su esposa, Rosita Cascante.