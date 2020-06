Jaime Iván Kaviedes: "una telenovela de mi vida ni me suma ni me resta"

Para Ecuador, Jaime Iván Kaviedes es una figura representativa en lo que a fútbol se refiere. El exjugador, quien ahora vive en Paute, cerca de Cuenca, le dio al país uno de los mayores triunfos, porque en 2001 marcó el gol de la histórica clasificación de la selección nacional a su primera Copa Mundial, Corea-Japón 2002.

Sobre este personaje girará parte del nuevo seriado 'Sí se puede', que estrenará el próximo mes el Canal del Cerro.

El deportista, de 42 años, aceptó conversar brevemente. “Si hacen una telenovela de mi vida, de parte de ella, me es indiferente, no busco publicidad. No me suma ni me resta. En su momento me dijeron que giraría en torno a cinco personajes de la época, parece que ya no. También sabía que los temas a tratarse o con los que iba a engancharse la historia eran la migración de los ecuatorianos, el feriado bancario y el triunfo de la selección, el sí se puede. No sé si la veré, porque no veo mucha TV”.

Tiene 42 años y cuando le preguntan sobre mujeres dice que de ellas no habla. archivo

Le preguntamos si le molestaría que se alejen de los hechos (como ocurrió en la telenovela de Sharon, en la cual hubo mucha ficción) y se cuente algo que no esté apegado a la realidad. “Eso ha pasado siempre en mi vida, no sería raro que vuelva a pasar”.

El actor que interpretará a Kaviedes es Eduardo Maruri ¿Cree que es el indicado? “A Eduardo lo conozco desde que era un niño, desde siempre. Habrá tenido 5 o 6 años”.

Cuando le consultamos sobre la complicada situación que atraviesa la presentadora Gabriela Pazmiño (con quien él mantuvo una relación sentimental en la juventud de ambos) manifestó: “De eso no hablo. La considero una buena mujer”.

En la historia, Alejandra Jaramillo encarna a Camila, una animadora de programas concurso. En una entrevista, la Caramelo dijo que “Camila no será Gabriela Pazmiño”.

El exfutbolista prefiere estar alejado de la mirada pública y vivir tranquilo en la Sierra ecuatoriana.