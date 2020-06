La Caramelo: "Camila no es Gabriela Pazmiño en Sí se puede"

La Caramelo luce un nuevo look. Su larga cabellera rubia la cambió por el color negro. Esta decisión la tomó porque grabará un comercial. Pero apenas pueda se lo aclarará porque no se acostumbra a las tonalidades oscuras.

Acaba de lanzar un proyecto digital relacionado a su estilo de vida saludable. “Me cuido con la dieta Keto, que me ha permitido mantener mi cuerpo en buenas condiciones. Hace más de un año empecé a compartir mi experiencia en las redes sociales”, cuenta.

El público le preguntaba sobre el tema y por ello quiso poner en marcha este emprendimiento. En esta plataforma se encuentra su canal de YouTube, en el cual hay diversos contenidos gratis y la página web (www.alejaramillo.com.ec). “Hay rutina de ejercicios, tips, sugerencias de comidas y un blog que yo lo escribiré”, añade.

La presentadora de 'En contacto' está a punto de estrenar la telenovela de Ecuavisa 'Sí se puede', en la cual comparte con Eduardo Maruri, quien interpreta al exjugador de fútbol, Iván Kaviedes.

“No hay una fecha fija, pero se viene en julio, en menos de un mes. Me siento muy feliz porque aunque he actuado otras veces, es mi primer protagónico. Existe expectativa, la gente está pendiente, quieren conocer a mi personaje. Ya saben que es una historia de amor con Kaviedes”.

Ella encarna a Camila, una animadora de programas concurso.

¿Usted le dará vida a Gabriela Pazmiño, quien cuando estaba soltera, mantuvo una ‘amistad’ con el exfutbolista?, le preguntamos. Y ella responde: “Camila no es Gabriela Pazmiño. Es una recopilación de varias historias de amor que él tuvo. No es nadie específicamente".

Durante nuestra conversación, Alejandra Jaramillo se refirió a las recientes críticas que le han hecho a la revista familiar, luego de que se redujera una hora el tiempo de emisión”.

“Siempre van a hablar ya sea positiva o negativamente. Nosotros nos enfocamos en darle a la gente el mejor contenido, en ser proactivo. Además, somos el único programa que no dejó de salir en vivo durante la cuarentena. Un equipo que ha demostrado que tiene ganas de trabajar. A los comentarios negativos hay que hacerle oídos sordos”.

Sobre su relación sentimental con su compañero, Efraín Ruales, solo manifestó: “Con Efraín todo superbien”.