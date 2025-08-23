Levante vs. Barcelona: hora y canal para ver EN VIVO | Fecha 2 LaLiga española

Ferran Torres y Lamine Yamal lideran la ofensiva culé en un duelo clave para afianzar al Barça en la zona alta de LaLiga

El FC Barcelona llega al duelo contra el Levante con la misión de sumar su segunda victoria consecutiva en LaLiga EA Sports 2025-26. El encuentro se disputará este sábado en el Ciutat de València, que celebra el regreso del Levante a Primera División tras tres años de ausencia.

En lo deportivo, el equipo de Hansi Flick mantiene el impulso mostrado en pretemporada y debutó con una sólida victoria 0-3 frente al Mallorca, con goles de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal. Sin embargo, el club continúa con problemas administrativos que afectan al registro de varios jugadores, entre ellos Wojciech Szczesny y Roony Bardghji.

Dudas y regresos en el once culé

Roberto Lewandowski ya se encuentra disponible y podría sumar minutos ante Levante. alejandro García

El técnico alemán podría repetir el once que ganó en Son Moix, aunque mantiene la duda de Frenkie de Jong, que podría descansar tras su reciente paternidad. En el ataque, Robert Lewandowski vuelve a estar disponible, pero Ferran Torres se perfila como titular. El equipo también sufre las bajas de Ter Stegen y Marc Bernal.

Levante, con ilusión y cautela

El Levante, dirigido por Julián Calero, afronta este reto con el objetivo de sorprender en su vuelta a la élite. Con un sistema defensivo reforzado y la reincorporación de Carlos Álvarez, su figura en el ascenso, el equipo intentará neutralizar el poder ofensivo culé. Además, contará con el recién llegado Iker Losada.

Historial entre Levante y Barcelona en LaLiga

El historial no favorece a los “granotas”, que sólo han vencido al Barcelona en tres de los 32 enfrentamientos en Primera. Sin embargo, el Barça no gana en Orriols desde abril de 2022, un dato que alimenta la esperanza local.

Detalles para ver EN VIVO Levante vs. Barcelona

¿Fecha? sábado 23 de agosto

¿Horario? 14:30 (ECU / COL / PER), 15:30 (VEN / BOL), 16:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

¿Dónde? estadio Ciudad de Valencia

¿Canales de transmisión y streaming? DSports y DGo

Posibles alineaciones

Levante: Pablo Cuñat, Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez; Víctor García o Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Oriol Rey, Brugui; Iván Romero.

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; Gavi, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Ferran Torres.

