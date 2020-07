Vito Muñoz: "Me ofrecieron 2.000 dólares para que mi hija grabe un comercial para bebés, pero no acepté"

En 10 meses de vida, Vitoria Muñoz Zambrano, hija del empresario y comentarista deportivo de TC, Vito Muñoz y de Rosibel Zambrano, ya llega a los 108.000 seguidores en Instagram. Mientras que su padre tiene 305.000 y su madre 302.000.

La pequeña tiene imágenes desde que se encontraba en el vientre de Rosibel, en el 'baby shower' que se organizó por su llegada, con sus coloridos atuendos, con sus progenitores, quienes mes a mes desde que nació la han festejado con torta y globos.

Además se la ve en paseos, jugando y las más recientes fotos son en el Día del padre, dando sus primeros pasos y festejando a la ciudad por su fundación.

El 31 de agosto, Vitoria cumplirá su primer añito. Pero Vito decidió no organizarle ninguna reunión grande por la pandemia. “Tal vez algo pequeño, solo entre nosotros. Lo primero es la salud”, dice.

Esta cuenta, en la que no solo hay fotos, además videos, se la maneja Rosibel, quien es la encargada de que la niña luzca fashion.

Según Vito "me ofrecieron 2.000 dólares para que mi hija grabe un comercial para bebés. No acepté. No quiero que mi hija esté metida en TV o en farándula. Prefiero que estudie ballet o piano y que más adelante se vincule a los negocios. Ella será mi única heredera”.