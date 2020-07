Pamela Palacios: "Después de este bebé me voy a ligar"

Pamela Palacios no se dejaba ver. ¿Las razones? La actriz (40) está embarazada y estima que tiene aproximadamente tres meses y medio. Debe hacerse las respectivas pruebas.

Antes, ella procreó 3 hijos: Tábata (22), Áxel (19) y el más pequeño, Marwin Junior (2 años y medio). Este último, fruto de su relación con el jugador de fútbol, Marwin Pita (su actual pareja).

El año pasado, ellos atravesaron una crisis. En esos momentos se dijo que él era muy celoso. No quería que Pamela trabajara y no le agradaban sus amistades. Ya la crisis está superada y ambos esperan felices a su segundo niño o niña.

¿Es un bebé de cuarentena?

Tuve un retraso, me hice un examen. Durante la cuarentena no salía para nada porque todo lo mandaba a pedir a domicilio (risas). Estoy chocha con este bebé.

¿Es decir que fue inesperado?

Lo quería, pero no para ahora por la crisis sanitaria que atravesamos. Tal vez para el próximo año, pero se adelantó. Tanto el papá como mis hijos están felices. Con Marwin estamos bien.

¿Qué malestares tiene?

Muy pocos, por ello no me había dado cuenta de mi estado. Náuseas y vómitos, pero no como cuando estuve embarazada de Áxel y Marwin Jr.

¿Sigue activa?

Así es. Mantengo mi programa 'En confianza con Pamela', acabo de lanzar la línea de pijamas a la que le fue muy bien. Ya tengo lista la otra, es solo ropa de dormir. Además con Martín Calle y Ricardo González presentaremos 'El Reencuentro', el 14 y 15 de agosto en el Centro Cultural Loja en la FAE. Habrá una invitada, la esposa de Martín, Cecilia Cascante.

También nos verán en YouTube e Instagram desde el 2 de ese mes a las 21:00. Surgió una propuesta actoral en Chile. Me interesa proyectarme internacionalmente. En el programa 'Conectados', de TVN Chile, me hicieron una entrevista. Veremos qué pasa.

Ya tiene 40, ¿cerrará la fábrica?

Después de este bebé me voy a ligar las trompas de Falopio, el cuerpo no aguanta una cesárea más y los otros han nacido mediante este procedimiento.