Eduardo Maruri: "La Caramelo besa bien"

Vive en Londres, junto a su padre, el empresario Eduardo Maruri, y su hermana Corina. El actor Eduardo Maruri (24) pasó gran parte de la cuarentena en esa hermosa ciudad europea.

Ahora se encuentra en Guayaquil por el estreno de la telenovela 'Sí se puede', el martes 28 por el Canal del Cerro. Es el protagonista (Jaime Iván Kaviedes) junto a Alejandra Jaramillo, presentadora de 'En contacto'.

A Reino Unido volverá el 10 de agosto. A los 16 años se mudó a Estados Unidos, donde estudió teatro y cine. En Miami estuvo al inicio de la pandemia.

¿A Europa se fue por la crisis sanitaria o existen otras razones de peso?

Llegué a Londres en mayo. Estoy trabajando con mi padre en el documental 'La naturaleza te necesita ahora'. Ya tenemos casi lista la campaña, cuyo fin es que las Naciones Unidas decreten derechos a favor de la naturaleza. Con esta pandemia ella ha tenido un respiro, es innegable su mejoría porque hemos estado encerrados y no la hemos contaminado.

Cuando habla del tema se nota que le apasiona…

Totalmente. Me apasiona tanto o más que la actuación. Estoy aprendiendo, no soy un ambientalista perfecto. Es algo que tenemos en común con mi padre. No imaginé que él en la publicidad y yo como actor encontraríamos este punto de encuentro.

Está a punto de debutar en la TV.

Mi primera experiencia en la TV es ponerme en la piel del exfutbolista Jaime Iván Kaviedes. Solo espero que esta producción le dé un poco de felicidad al público y que este se conecte con el personaje.

La producción se la recreó a inicios del 2000, cuando ocurrió el feriado bancario, los problemas migratorios y la selección ecuatoriana de fútbol clasificó por primera vez a una Copa Mundial. Se trata de un relato ficticio, con los temas y las características de la época. La hinchada también juega un rol destacado.

¿Se reunió alguna vez con él para conversar sobre este proyecto?

Nos conocemos. Antes de comenzar a grabar nos vimos. Vive en Paute, cerca de Cuenca. Un fin de semana compartimos, nos fuimos a comer y jugamos fútbol con sus amigos. Hubo una buena conexión.

¿En qué se parecen?

Medimos lo mismo, 1,83 metros, y ambos tenemos los ojos color verde (risas).

¿Qué fue lo más complicado de este papel?

Soy un hombre bendecido y afortunado de interpretar a un personaje así, que fue criado por sus abuelos. Ha sido fuerte. Hice un trabajo de investigación para conectarme emocionalmente con él.

Eduardo vino a la ciudad para promocionar el dramatizado. Gerardo Menoscal // EXPRESO

En algunos aspectos me parecía, en otros tuve que trabajar. Jaime Iván tiene una gran relación con su abuelita, yo también. Soy su engreído, ella es mi vida. Él es buen amigo, yo lo soy también.

¿Qué descubrió de Kaviedes?

Que es fácil juzgar. Llegué a entender a Kaviedes. No hizo lo que la gente quería, pero cuando lo vi me di cuenta de que es feliz. Es su vida y cada quien debe vivirla como desea. Descubrí que era muy pasional, las decisiones las tomaba con pasión sin importar las consecuencias.

¿Cuánto cobró por este papel?

Eso no lo contaré (risas).

Alejandra Jaramillo es su compañera. ¿Qué tal besa?

Besa bien. Los besos son de verdad, profesionales. Ya los verán (risas). Ale es lo máximo, mantuvimos una gran relación, aprendí de ella. También es su primer protagónico.

¿Se considera un buen actor?

(Risas) Estoy en proceso de aprendizaje.

¿Seguirá actuando en Ecuador?

Ya es un privilegio actuar y un privilegio el trabajo. Espero que este papel me abra otras puertas. No sé hasta cuándo estaré en Londres, vivo mi presente porque cualquier plan se puede venir abajo. Lo aprendí con la pandemia. Estuve haciendo castings en Los Ángeles durante un año, esa es la vida del actor.

Un día me llamaron de Ecuavisa para decir que estaban interesados, hice audiciones y resultó. El papel de Kaviedes no estaba en mis proyectos.

¿Usted es fanático del fútbol?

Soy barcelonista, en el colegio jugué, pero nunca fui de los buenos. Ahora tuve que jugar bastante, era una manera de prepararme físicamente. Construí un personaje a raíz de una pelota de fútbol. Además bajé un poco de peso, para lucir más atlético.

El Nine siempre fue mi ídolo, jamás pensé que lo iba a interpretar. Con mi papá viajamos al Mundial de Fútbol Alemania 2006. Allá compartimos con los jugadores. El otro día revisé un álbum de fotos y encontré una en la que aparezco sentado en las piernas de Kaviedes. Yo era un niño.

¿Qué recomendaciones le ha dado su papá?

Mi padre siempre ha sido mi apoyo. Está feliz porque sabe que salir de la universidad y conseguir trabajo no es fácil. Mejor que haya sido en mi país y con un personaje tan importante.

¿Cómo vivió la cuarentena en Reino Unido?

Yo pensaba irme a México, no imaginé la cuarentena, pero fue muy productiva, necesitaba un pare, un momento de reflexión. Aproveché y subí videos en TikTok (risas), estuve más creativo que nunca. Por suerte, la telenovela la terminamos de grabar antes de la crisis. Luego se vino el mundo abajo.

No me enfermé, a pesar de mi juventud tenía claro que no podía exponerme. Tampoco me obsesioné, hay que tomarlo con tranquilidad.

Elenco de la producción. Cortesía

¿Se volvió seguidor de la plataforma?

Me metí en TikTok porque estaba aburrido. Es una plataforma que me divierte, puedo bailar, actuar o hacer bromas. Además me gusta filmar. Estudié cine, en algún momento quiero hacer mi película. Mis padres y hermana son parte de mis TikTok, me di cuenta de que cuanto más auténticos son los contenidos, mejor. Firmé contrato con una marca.

¿Está solo?

Quiero estar así. Aprovecharé para crecer en mi carrera. Durante los últimos cuatro años he estado con alguien, prefiero no tener compromisos con nadie por ahora.

¿Se considera un ‘sex symbol’?

(Risas) Todavía no, tal vez a los 50, eso depende de la gente, como me quiera ver.