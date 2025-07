Trump da 50 días a Rusia para acabar con la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este lunes 14 de julio de 2025 50 días a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania o exponerse a más sanciones y anunció el inminente envío de una gran cantidad de armas a Kiev a través de la OTAN.

El presidente estadounidense, que ha multiplicado las señales contradictorias sobre Ucrania, anunció este fin de semana que enviará a ese país más sistemas de defensa antiaérea Patriot, esenciales para contrarrestar los ataques rusos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se niega a poner fin a la invasión iniciada en febrero de 2022. Su ofensiva se intensificó en las últimas semanas, coincidiendo con el estancamiento de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para frenar los combates en Ucrania.

Moscú rompe récords cada semana en número de drones lanzados, suministrados por una industria de defensa que opera a plena capacidad.

"Estamos muy, muy descontentos" con Rusia, declaró Trump a periodistas durante una reunión con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca.

"Vamos a aplicar aranceles muy duros si no llegamos a un acuerdo en 50 días, aranceles de aproximadamente el 100%", declaró Trump.

Después de su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump intentó acercarse a Putin, y negociar con él el fin de la invasión de Ucrania que comenzó en febrero de 2022.

Pero después de algunas rondas de conversaciones poco fructíferas entre Moscú y Kiev, el proceso diplomático está en un punto muerto y Donald Trump parece estar perdiendo la paciencia. Incluso dijo la semana pasada que estaba "decepcionado" por Vladimir Putin.

"No quiero decir que sea un asesino" "No quiero decir que sea un asesino, pero es un tipo duro. Se ha demostrado con los años", dijo este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, al referirse a su homólogo ruso, Vladímir Putin, tras anunciar que impondrá aranceles secundarios a Moscú si no se ha alcanzado un acuerdo con Ucrania en un plazo de 50 días. "Engañó a (Bill) Clinton, a (George W.) Bush, a (Barack) Obama, a (Joe) Biden; a mí no", afirmó Trump refiriéndose a sus predecesores en el cargo.



Una reunión "productiva"

En el este de Ucrania, donde los combates están en pleno apogeo, el soldado Adistron, de 29 años, dijo estar "muy feliz" de que su país reciba pronto más sistemas Patriot, según él efectivos para proteger tanto a los civiles como a las tropas.

"Sin ellos, estamos desamparados", dijo a la AFP. "Entonces, Trump, denos más, más Patriot". Otro militar de 29 años, que se identificó como Grizzly, considera que "mejor tarde que nunca". "Gracias a los Patriot que nos están entregando, nuestras familias estarán más seguras", estimó.

En este contexto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró este lunes que tuvo una reunión "productiva" con el emisario especial estadounidense, Keith Kellogg, que está en Kiev y que hablaron sobre el fortalecimiento de las defensas áreas.

Kellogg llegó este lunes a Kiev, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el domingo el suministro de nuevos sistemas de defensa aérea Patriot.

"Hablamos sobre el camino hacia la paz y lo que podemos hacer juntos de forma práctica para acercarnos a ella", escribió Zelenski en las redes sociales tras el encuentro.

"Esto incluye el refuerzo de la defensa aérea de Ucrania, la producción conjunta y la adquisición de armas de defensa en colaboración con Europa".

Donald Trump anuncia que enviará armas a los países miembros de la OTAN con el objetivo de que las transfieran a Ucrania y que serán estas naciones las que pagarán este armamento. https://t.co/FcPdnBf8cc pic.twitter.com/sRH3vgC2iR — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 14, 2025

Zelenski exige más sanciones

El presidente ucraniano dio que también conversó con Kellogg sobre su llamado a imponer nuevas sanciones contra Rusia y contra los países que apoyan su ofensiva bélica.

"Está claro que Moscú no se detendrá a menos que sus ambiciones irracionales sean frenadas por la fuerza", declaró Zelenski.

Varios legisladores estadounidenses, incluidos republicanos como Trump, están presionando al presidente para que adopte nuevas medidas. A lo cual Trump se ha negado hasta ahora, diciendo que quiere dar una oportunidad a la diplomacia.

En el frente ucraniano, el ejército ruso sigue en ventaja.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó el lunes haber tomado dos pequeños pueblos ucranianos: Maiak, en la región de Donetsk, y Malynivka, en la de Zaporiyia (sur).

Los ataques dejaron el lunes al menos tres civiles muertos en las regiones de Járkov y Sumy, ambas fronterizas con Rusia y ubicadas en el noreste de Ucrania, según las autoridades locales.

Zelenski también propuso el lunes nombrar a la ministra de Economía a Yulia Sviridenko, como primera ministra, en reemplazo de Denis Shmigal.

