Alfonso Espinosa de los Monteros: “Los médicos y mi familia no están muy de acuerdo con mi regreso”

Alfonso Espinosa de los Monteros retornará a 'Televistazo' estelar (a las 19:00), a partir del lunes 31 de agosto por Ecuavisa. Desde el 16 de marzo, mes que se inició la cuarentena por el coronavirus, el comunicador de 78 años se ausentó de la pantalla y en su lugar estuvo Juan Carlos Aizprúa (33).

‘Don Alfonso’, como lo llaman con respeto y cariño los televidentes y que vive en Quito, aparecerá de lunes a jueves y los viernes se mantendrá Juan Carlos.

¿Seguramente se siente muy emocionado por reencontrarse con el público de Ecuavisa, luego de una larga ausencia?

Me siento muy bien porque estaba desde hace tiempo deseando que la situación mejore para volver, pero la pandemia sigue azotando desgraciadamente. A pesar de aquello he decidido retomar mi trabajo, mi responsabilidad, mis obligaciones, mi vocación, lo que me gusta hacer y lo que he hecho toda mi vida.

Usted pertenece a uno de los grupos vulnerables y además sufrió un infarto en 2017. ¿Los médicos le dieron el visto bueno?

Los doctores no están muy de acuerdo, pero tengo que hacerlo porque no me queda otro camino, otro recurso. Aunque tenga que correr algún riesgo, por supuesto siempre manteniendo las medidas y cuidados necesarios. Hay que acostumbrarse a vivir con esta situación, pero seguir trabajando y produciendo.

¿Qué opina su familia?

Tampoco está muy de acuerdo, es normal que se preocupe porque el virus está en todas partes. Siempre existe el riesgo de contagiarse, pero ellos entienden que mi voluntad es la de volver.

¿Extrañaba mucho la TV?

Más que la televisión, el contacto con el público. Un trabajo de servicio, eso es lo más importante.

¿Cómo cree que se desenvolvió Juan Carlos Aizprúa?

Muy bien. En Ecuavisa hay mucha gente talentosa y capaz.

Durante la cuarentena, ¿qué hizo para no aburrirse?

Actividades caseras, cuidé mucho mi salud, además practicaba ejercicio, lo hago con frecuencia. Es lo que me recomendaron desde que me dio el infarto, he concedido entrevistas, aproveché para leer y escribir.

¿Retorna al informativo estelar solo o con su compañera, Teresa Arboleda, quien ahora aparece en 'Televistazo' de los sábados?

Yo solo porque el noticiero se está produciendo desde Quito pero se emite a nivel nacional. Me siento muy emocionado, espero que los televidentes me reciban con afecto y confianza. Regreso a cumplir con lo mío.

Goza de una amplia trayectoria y de una gran credibilidad. ¿Se considera un ejemplo para las nuevas generaciones?

Trato de ser un buen ejemplo para todos con mi conducta y mi manera de ser. Hay que dar ejemplo de honestidad que es lo que más reclama la ciudadanía.

¿Ha considerado el retiro?

Lo pensé, al ver que esta situación se prolongaba, pero felizmente no fue así. No sé si en algún momento ocurra, pero por el momento no.