Flor María Palomeque: “Sabía que nada me podía embarrar porque soy una mujer correcta”

Flor María Palomeque manifestó que la Fiscalía la desvinculó de las investigaciones por presunta asociación ilícita por venta irregular de insumos médicos durante la crisis sanitaria que atravesó el país por el coronavirus.

“Luego de una exhaustiva investigación de las cuentas bancarias: ingresos, gastos, inversiones y deudas de mi esposo (Roberto Chávez), de nuestra productora y mía por parte de la UAFE, la Fiscalía el 29 de Julio me desvinculó del proceso que me seguía por ser amiga (Gabriela Pazmiño) de una de las personas que se investiga.

Agradezco a la prensa seria que no aportó a la desinformación, al escándalo ni al show mediático farandulero tipo reality que hicieron en un canal de señal abierta al igual que en cuentas amarillistas en redes sociales y con lo cual pudieron entorpecer la labor de la fiscalía y de la policía, perdiendo credibilidad en un tema realmente serio.

Agradezco a las marcas que no se hicieron eco del linchamiento mediático y siguen confiando en mí. A las personas que me quisieron hacer daño, las perdono porque no tengo espacio en mi corazón para el odio. El tiempo demostrará quién es quién.

Agradezco a los políticos que como en todos los períodos electorales durante mis 23 años de carrera, han pensado en mí como un aporte para mejorar y lograr un cambio en la sociedad. Pero mi trinchera para el cambio es desde mi profesión para lo cual me he preparado y desde ahí seguiré haciendo patria”, expresó la actriz en Twitter.

Ella acudió en dos ocasiones a la Fiscalía en el centro de Guayaquil a rendir su declaración. En la última comparecencia dijo: “Por segunda vez fui a la Fiscalía y regresaré cuando lo considere necesario hasta que la verdad salga a la luz".

Ella ha sido amiga durante 26 años de la conductora de TV Gabriela Pazmiño, quien se encuentra con su familia desde febrero en Estados Unidos y quien tiene una medida cautelar de presentación periódica en la Fiscalía de Flagrancia en Guayaquil, pero que no cumplió.

Además la justicia ordenó prisión preventiva al esposo de la presentadora, Dalo Bucaram y a sus cuñados Jacobo y Michel, por el presunto delito de asociación ilícita en la venta ilegal de medicinas durante la pandemia. En esto se la relacionó a Gabriela.

Flor María fue duramente criticada en las redes sociales por esta amistad y se cuestionó la procedencia de sus bienes.

“Solamente esperé pacientemente que esta situación se aclare, tiempo al tiempo. En mi casa siempre hubo paz. Sabía que Dios me iba a hacer justicia, sabía que nada me podía embarrar porque soy una mujer correcta. He trabajado durante 23 años. En algún momento iba a brillar la justicia y la verdad. Ya le di vuelta a la página”, comenta la actriz cómica que interpreta al personaje de La Mofle.

Ahora está trabajando con la empresa multinacional brasileña HND (especializada en la fabricación y venta de productos de perfumería, cosméticos y bienestar) y retomará las grabaciones en el canal La Mofle TV. “Las detuve por la pandemia. Yo grabo en mi casa y por la salud de mi familia preferí que ahí no ingrese nadie”.

Durante su carrera, ha sido imagen de importantes firmas, una de ellas es un reconocido almacén de electrodomésticos.

“Algunas marcas confiaron, están conmigo. Otras se retiraron, pero era normal. Ellos no tienen la culpa. Sé que Dios me multiplicará todo. Me da pena la justicia en mi país. A las marcas que me apoyaron las valoro”. Pronto la verán en un comercial.

En época de elecciones algunos talentos de pantalla son tentados para ocupar cargos públicos, ella no es la excepción. “Solo hubo maldad para desprestigiar mi imagen. Creen que yo me lanzaré a la política. No me interesa para nada. Ya me llamaron dos partidos. Desde el 2002 me han hecho propuestas y seguiré negándome”.