Diccionario del (no) amor actual: ghosting, lovebombing, caspering y otros términos

La manera de relacionarnos afectivamente ha cambiado. En la era de las redes sociales, las aplicaciones de citas y los vínculos inmediatos, también han surgido nuevas formas de expresar -o evadir- el amor. Ya no basta con hablar de relaciones formales o rupturas: hoy, términos como ghosting, breadcrumbing o situationship describen con precisión comportamientos cotidianos, muchas veces dolorosos, en los vínculos modernos.

Este es un glosario actualizado de las dinámicas afectivas más comunes -y complejas- de la actualidad, con ejemplos narrativos que ilustran cómo se manifiestan en la práctica.

Manipulación emocional

Lovebombing

Consiste en bombardear a la otra persona con atención, afecto y declaraciones intensas al inicio de la relación, con el objetivo de generar dependencia emocional.

Ejemplo: “Me decía que yo era el amor de su vida, me enviaba flores, audios larguísimos... al mes ya no contestaba mis mensajes”.

Gaslighting

Es una forma de manipulación en la que se hace dudar a la otra persona de su memoria o percepción, desestabilizándola emocionalmente.

Ejemplo: “Le dije que me gritó, y me respondió que yo lo estaba imaginando, que era demasiado sensible”.

El gaslighting es una forma de abuso emocional reconocida por la APA (Asociación Americana de Psicología), y puede causar ansiedad, confusión y pérdida de confianza en uno mismo. canva

Negging

Se trata de disfrazar insultos como halagos, con el objetivo de debilitar la autoestima del otro y generar dependencia.

Ejemplo: “Me decía que era bonita... para alguien que no va al gimnasio. Y así todo el tiempo”.

Hoovering

Ocurre cuando, después de una desaparición o ruptura, la persona vuelve a contactar a su expareja con frases emocionales, buscando retomar el control sin reparar el daño.

Ejemplo: “Me bloqueó durante semanas y luego volvió con un mensaje que decía: ‘Extraño tus abrazos’”.

Distanciamiento o desaparición

Ghosting

Implica cortar la comunicación sin previo aviso ni explicación. La persona simplemente desaparece.

Ejemplo: “Después de vernos, me dejó de hablar de un día para otro. Nunca supe qué pasó”.

Soft ghosting

Es una forma más sutil de ghosting. La persona responde con emojis o reacciones, pero evita cualquier conversación real.

Ejemplo: “Le conté algo importante y solo me respondió con un corazón. Nunca dijo nada más”.

Un estudio de Psychology Today reveló que el soft ghosting afecta la salud emocional al generar incertidumbre y dificultar el cierre de los vínculos. canva

Zombieing

Consiste en reaparecer repentinamente tras haber hecho ghosting, como si no hubiera pasado nada.

Ejemplo: “Me ignoró durante meses y luego volvió mandándome un meme, sin dar ninguna explicación”.

Caspering

Desaparecer de forma “amable”, con una excusa suave que evita el conflicto, pero sin intención de retomar la relación.

Ejemplo: “Me dijo que estaba atravesando un momento personal complicado, pero nunca volvió a responder mis mensajes”.

Interacciones mínimas para mantener el interés

Breadcrumbing

La persona deja señales mínimas de interés —como mensajes esporádicos o reacciones en redes sociales— sin comprometerse realmente.

Ejemplo: “No quería salir conmigo, pero me respondía historias con caritas todos los fines de semana”.

Benching

Se trata de mantener a alguien como una opción, sin concretar una relación ni cortar el contacto.

Ejemplo: “Cada vez que dejaba de buscarlo, él volvía a escribirme. Pero nunca quiso salir en persona”.

Cushioning

Implica coquetear con otras personas como un “colchón” emocional en caso de que la relación principal fracase.

Ejemplo: “Mientras estábamos saliendo, él mantenía conversaciones románticas con otras mujeres por si acaso”.

Stashing

Esconder a la pareja del entorno social, ya sea evitando presentaciones familiares o publicaciones en redes.

Ejemplo: “Estuvimos juntos seis meses y nunca me presentó a nadie. No existía en su vida pública”.

El stashing se ha vuelto común en la era digital: uno de cada tres encuestados en apps de citas afirma haber estado en una relación donde su pareja evitó presentarlo. canva

Comportamientos digitales ambiguos

Orbiting

Ocurre cuando una persona observa constantemente tus redes sociales —historias, publicaciones, estados— sin interactuar de forma directa.

Ejemplo: “No me habla desde que terminamos, pero no se pierde ni una sola de mis historias”.

Submarining

Volver a contactar a alguien después de una larga desaparición, como si la relación nunca se hubiera interrumpido.

Ejemplo: “Después de semanas sin decir nada, me escribió como si hubiéramos hablado ayer”.

Vulturing

Aprovechar la vulnerabilidad emocional de una persona para acercarse con intenciones románticas o sexuales.

Ejemplo: “Terminó conmigo y ese mismo día me escribió un ex que llevaba meses sin hablarme”.

Roaching

Revelar que se está saliendo con varias personas solo después de haber creado un vínculo emocional con alguien.

Ejemplo: “Cuando le pregunté si tenía algo con alguien más, me dijo que estaba viendo cómo le iba con tres más”.

Otras tendencias recientes

Situationship

Es una relación sin etiquetas ni compromisos, pero con implicación emocional, tiempo compartido y contacto frecuente.

Ejemplo: “Pasábamos fines de semana juntos, hablábamos todos los días... pero nunca me quiso llamar su pareja”.

Slow fade

Alejarse gradualmente hasta cortar el contacto, sin una conversación directa.

Ejemplo: “Empezó a responder tarde, luego con monosílabos... y un día dejé de escribirle yo”.

Freckling

Relacionarse solo por temporada, como en vacaciones o en momentos convenientes, desapareciendo el resto del año.

Ejemplo: “Cada verano reaparece, me escribe todos los días… y en septiembre desaparece hasta el año siguiente”.

Según estudios sobre dinámicas de pareja en redes sociales, el 43 % de las personas ha estado en una relación donde su pareja evitó presentarlas públicamente. canva

Pocketing

Esconder la relación como si no existiera, evitando hablar de ella o mostrarla públicamente.

Ejemplo: “Me decía que me amaba, pero me pedía que no subiera fotos ni contara que estábamos juntos”.

¿Relaciones o juegos emocionales?

Estos comportamientos, aunque popularizados por redes sociales y aplicaciones, tienen consecuencias reales. Generan ansiedad, baja autoestima, frustración e incluso traumas emocionales. Entenderlos no significa aceptarlos, sino aprender a detectarlos para establecer vínculos más sanos.

