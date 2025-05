Mi pareja no quiere nada serio: ¿Qué hacer? Consejos de una terapeuta

Cuando el amor no es recíproco y tu pareja no quiere compromiso, es hora de actuar. Aprende a poner límites

"¿Tu pareja no quiere nada serio? Descubre cómo actuar con madurez emocional, evitar la dependencia y tomar decisiones alineadas a lo que realmente deseas.

Por más incómodo que sea, cuando alguien te dice: “No quiero nada serio”, en realidad está siendo claro desde el inicio. Así lo explica la terapeuta de pareja María Fernanda Serrano, quien asegura que esa frase no necesariamente implica desinterés, sino que es una forma de establecer un límite emocional. “Puede deberse a muchas razones: una ruptura reciente, miedo al compromiso, prioridades personales, o simplemente una preferencia por relaciones más ligeras”, señala.

(LEE TAMBIÉN: Descubre los beneficios de hablar en voz alta contigo mismo, según la psicología)

El problema surge cuando la otra persona, quien sí busca una conexión profunda, decide quedarse esperando un cambio. “Muchas veces se mezcla la atracción con la esperanza de que el otro ‘cambie por mí’, pero esa ilusión no se sostiene en señales reales, sino en expectativas propias”, advierte Serrano.

La trampa de quedarse esperando

Cuando alguien que sí quiere algo serio se involucra con quien no lo desea, empieza a convivir con un desequilibrio emocional que puede tener consecuencias. Según la terapeuta, “se genera ansiedad, inseguridad, baja autoestima, y hasta síntomas de dependencia emocional. Uno interpreta cada gesto como una señal de esperanza, lo que se vuelve agotador”.

En ese proceso, muchas personas minimizan sus propias necesidades con tal de mantener a alguien cerca. Es un sacrificio silencioso que deteriora la paz mental y deja una sensación persistente de no ser suficiente, aunque en realidad el problema no es personal: es una incompatibilidad de deseos sobre la relación.

¿Por qué tomar agua con limón en ayunas no es milagroso pero sí útil? Leer más

¿Cómo actuar con madurez emocional?

Serrano recomienda tres pasos fundamentales para cuidar la salud emocional en estas situaciones:

Escuchar activamente sin idealizar: Aceptar lo que la otra persona expresa, sin traducirlo a lo que uno quisiera oír. Si te dicen que no buscan compromiso, tómalo como un dato real, no como un reto a superar. Hacerse preguntas honestas: ¿Estoy bien con esta dinámica o me quedo por la esperanza de que cambie?¿Me siento en paz o termino confundido/a después de cada encuentro? Tomar decisiones alineadas con lo que quieres: Si tu deseo es construir una relación estable y la otra persona no está en esa misma página, es legítimo y necesario soltar. “Poner límites no es rechazar al otro, es priorizarse con claridad y honestidad”, concluye la terapeuta.

El amor no se mendiga

El amor sano no nace desde la espera de que el otro cambie, sino del encuentro genuino entre dos personas que están listas para la misma etapa de vida. Cuando eso no ocurre, retirarse a tiempo no es una pérdida, sino una forma de proteger tu autoestima y abrirte al vínculo que sí deseas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!