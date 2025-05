¿Por qué tomar agua con limón en ayunas no es milagroso pero sí útil?

¿Vale la pena tomar agua tibia con limón al despertar? Aquí te decimos qué esperar (y qué no)

Seguro que has escuchado que un vaso de agua tibia con limón en ayunas ‘desintoxica, alcaliniza y cura todo’. Instagram y los gurús de la salud lo venden como la solución mágica para perder peso, limpiar el hígado y hasta prevenir el cáncer. Pero, ¿qué dice realmente la ciencia?

La verdad es que el agua con limón no es una opción milagrosa, pero sí tiene beneficios reales (aunque menos espectaculares de lo que creemos). Vamos a separar el mito de la evidencia, con base en estudios confiables de Mayo Clinic, Healthline y el Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition.

Lo que el agua con limón SÍ hace (y está comprobado)



Hidrata mejor que el agua sola: Empezar el día con un vaso de agua (con o sin limón) es excelente para rehidratar el cuerpo después del ayuno nocturno. Según Mayo Clinic, la leve acidez del limón puede hacer que el agua sea más apetecible, lo que ayuda a quienes les cuesta tomar líquidos por la mañana. Aporta vitamina C (pero no tanta como crees): El jugo de un limón entero contiene unos 18-20 mg de vitamina C (aprox. el 20-25% de la dosis diaria recomendada). Aunque no es suficiente para ‘subir las defensas mágicamente', un estudio del Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition sugiere que la vitamina C del limón ayuda a absorber mejor el hierro de los alimentos, algo útil para personas con anemia. Podría ayudar a la digestión (en algunos casos): El ácido cítrico del limón estimula levemente la producción de jugos gástricos, lo que, según Healthline, facilita la digestión en personas con baja acidez estomacal. Eso sí: si tienes reflujo o gastritis, podría empeorar tus síntomas.

Lo que el agua con limón NO hace (aunque te lo hayan dicho)



Desintoxica el cuerpo: Tu hígado y riñones ya se encargan de eliminar toxinas. No hay evidencia científica de que el limón acelere este proceso.

Alcaliniza la sangre: El pH de la sangre es regulado por el cuerpo y no cambia por lo que comas o bebas. Aunque el limón sea ácido, su metabolismo genera residuos alcalinos, pero esto no afecta tu salud como prometen algunos influencers.

Quema grasa o acelera el metabolismo: No hay estudios sólidos que respalden que el agua con limón ayude a perder peso. Si notas menos hinchazón, probablemente se deba a que estás mejor hidratado.

Entonces… ¿vale la pena tomarla?

Sí, pero sin esperar milagros. Si te gusta el sabor y te ayuda a hidratarte, adelante. Es un hábito sencillo con pequeños beneficios, pero no sustituye una dieta equilibrada, ejercicio o tratamientos médicos.

Bonus: ¿Cómo prepararla para aprovecharla mejor?

Usa agua tibia (no hirviendo) para preservar la vitamina C. Exprime medio limón fresco (el jugo en botella pierde propiedades). Tómala 15-30 min antes del desayuno si quieres mejorar la digestión.

