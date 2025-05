¿Eres un 'underthinker'? Cuando pensar muy poco puede ser un problema

No todo es 'dejarse llevar': el underthinking crónico reduce el rendimiento y aumenta el burnout

En un mundo obsesionado con el overthinking (pensar en exceso), su opuesto (el underthinking) ha pasado desapercibido, a pesar de sus riesgos. Los underthinkers son personas que evitan profundizar en decisiones, emociones o consecuencias, actuando de manera impulsiva o superficial. Pero, ¿es esto siempre beneficioso para la salud mental? Investigaciones y expertos revelan matices importantes.

Mientras la sociedad suele celebrar a quienes "no le dan vueltas a las cosas" como personas descomplicadas y resolutivas, la realidad es más compleja. El underthinking crónico puede ser una forma de evasión emocional o incluso una respuesta aprendida ante el miedo al fracaso. De hecho, un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology encontró que muchos underthinkers enmascaran inseguridades con una falsa apariencia de seguridad, lo que a largo plazo puede generar problemas de autoestima y relaciones interpersonales superficiales.

Por otro lado, en ciertos contextos como la creatividad o la toma de decisiones rápidas, el underthinking puede ser una ventaja. Investigadores de la Universidad de Amsterdam demostraron que en entornos donde la intuición está entrenada (como en deportistas o artistas), reducir el análisis excesivo mejora el rendimiento. Sin embargo, el desafío está en reconocer cuándo esta actitud es adaptativa y cuándo se convierte en una limitación. ¿Dónde está el equilibrio?

¿Qué define a un underthinker?

El underthinking no es simplemente 'dejarse llevar'. La psicóloga clínica Dr. Alice Boyes, autora de The Anxiety Toolkit, explica que se manifiesta en:

Evitar reflexión: Tomar decisiones rápidas sin evaluar alternativas (Journal of Behavioral Decision Making).

Reprimir emociones: Ignorar señales de estrés o conflicto interno, vinculado a mayores tasas de burnout (APA).

Dependencia de la intuición: Un estudio de la Universidad de Harvard (2019) advierte que confiar solo en "corazonadas" aumenta errores en contextos complejos, como finanzas o relaciones.

¿Bajo qué circunstancias el underthinking es dañino?

Relaciones interpersonales: Según la Terapia Cognitivo-Conductual, minimizar conflictos sin procesarlos puede generar resentimiento (Psychology Today, 2021). Salud laboral: Investigadores de la Universidad de Stanford (2022) asociaron el underthinking crónico con menor rendimiento en trabajos que requieren planificación. Autoconocimiento: La psicóloga Susan David, autora de Emotional Agility, enfatiza que evitar la autorreflexión limita el crecimiento personal.

¿Cómo encontrar equilibrio?

Expertos proponen:

Técnica de los 5 porqués: Preguntarse '¿por qué?' reiteradamente para profundizar en motivos reales.

Listas de pros y contras rápidas: Un método validado por la Universidad de Pennsylvania para decisiones balanceadas sin caer en parálisis analítica.

Mindfulness no juzgador: Mayo Clinic recomienda meditaciones breves para conectar con emociones sin evitarlas.

El underthinking no es 'el malo de la película', pero su impacto depende del contexto. Como señala el Instituto Nacional de Salud Mental (NIH), el equilibrio entre reflexión y acción es clave para el bienestar psicológico. ¿La meta? Ni sobreanalizar ni subestimar, sino pensar lo suficiente.

