Coronavirus: ¿Cómo afecta a las mascotas el cambio de fase?

La nueva normalidad, en el contexto de la emergencia por coronavirus, también afecta a las mascotas. Con el cambio de semáforo sanitario en Guayaquil —que desde el miércoles 20 de mayo de 2020 pasó de rojo a amarillo— los ciudadanos retoman paulatinamente sus actividades y los ‘peludos’ vuelven a quedarse solos en casa, tras un largo de periodo de estar permanentemente acompañados. Pero, ¿de qué forma puede impactar esto su día a día? Una veterinaria lo explica a EXPRESO y ofrece una serie de recomendaciones para ayudarlos a adaptarse.

Así como en el inicio de la cuarentena, en esta etapa las mascotas —sobre todo, los canes— también pueden presentar episodios de ansiedad, aunque esta vez no por encierro, sino por separación. Esa es la experiencia de Erika Eggeling, estilista de 53 años, quien notó cambios en el comportamiento de sus dos perras —de razas yorkshire terrier y chihuahua— cuando volvió a laborar fuera de su hogar. “Se ponen a hacer travesuras porque se quedan solas y cuando vuelvo empiezan a ladrar porque no me han visto en todo el día. Se alteran muchísimo”, cuenta.

Eggeling, quien además convive con dos gatos, comenta que percibió cómo los animales empezaron a sentir su ausencia cuando retomó su trabajo, aunque inicialmente solo por cuatro horas. "Después ya fueron otra vez las ocho horas, y las perras empezaron a mostrarse inquietas; apenas escuchaban que yo estaba en camino se ponían desesperadas por verme”, agrega la guayaquileña, quien narra que en una ocasión llegó a su departamento y encontró que habían “destrozado” los muebles, conducta que atribuye a la ansiedad.

Y es que a los animales domésticos les impactan las variaciones repentinas en sus hábitos, una situación que probablemente se ha registrado más de una vez en medio de la crisis sanitaria, a medida que se van modificando o relajando las restricciones de movilidad.

La veterinaria Ana Cristina Recalde (@unavetengye) —quien en abril compartió a sus 1.144 seguidores consejos para reconocer la ansiedad en las mascotas durante el confinamiento— explica que los perros, específicamente, necesitan unas jornadas más organizadas, resaltando la importancia de “que no sientan que la nueva rutina se les viene encima”.

Recalde, quien cuenta con un posgrado Medicina Interna, señala además que los cambios emocionales bruscos podrían generar problemas en su salud.

Sobre la ansiedad por separación, la doctora de 27 años indica que, efectivamente, es más común que se presente en canes que en gatos; aunque destaca que los segundos también son animales de rutina, incluso más que los primeros. Sin embargo, “va a afectar más a los perros porque son mucho más dependientes”.

¿Cómo podemos identificarla?

En esos casos —explica la veterinaria— es probable que presenten comportamientos inclinados a la destrucción, que empiecen, por ejemplo, a romper los objetos que encuentren en la casa. Otra de las señales es que se laman excesivamente las patas, al punto de causar sangrado o laceraciones, o que se muerdan. Asimismo, podrían volverse hiperactivos, esconderse o dejar de alimentarse.

Si las mascotas muestran alteraciones en su conducta, Recalde aconseja consultar a un etólogo o a un veterinario para determinar si se trata de un problema de salud o de comportamiento. Pexels

¿Cómo podemos ayudarlos a adaptarse?

La especialista aconseja establecer nuevas actividades, como hacer más paseos según lo permitan los horarios o viajar cuando sea posible. También recomienda darles nuevos juguetes como un kong, que puede cumplir una función de recompensa, ya que se puede rellenar con alimentos, o simplemente la de distraerlos y así evitar su aburrimiento y las conductas indeseables mientras se encuentren solos en la casa.

“Algo que también se puede hacer cuando están muy ansiosos es darles un baño tibio. Otro tip es envolverlos en una sábana y abrazarlos”, apunta.

¿Qué no debemos hacer?

Si muestran estas alteraciones en su conducta, Recalde advierte que no es recomendable esperar a que se les pase: “si deja de comer o empieza a destruir, tenemos que o hablar con un etólogo o con un médico para poder saber si el problema es de salud o de comportamiento”.

Por otro lado, insta a quienes tengan perros en casa a no darles excesiva atención al arribar y más bien sugiere asignarles una ‘misión’ en ese momento: “cuando nosotros lleguemos, el trabajo de él puede ser que vaya a su sitio para que no haya esta sobreexcitación, que fomenta más la ansiedad”.

Nueva fase: los gatos la viven diferente

La veterinaria resalta que, así como los perros, los gatos también son animales de rutina. Pexels

En cuanto a los gatos, Recalde señala que probablemente van a adaptarse mucho más rápido, pues se encontrarán nuevamente con un espacio tranquilo y sin ruido. “Cuando estamos en la casa hacemos muchas cosas: estamos trabajando, estamos cocinando, y también se estresan; entonces ellos van a volver a su tranquilidad”.