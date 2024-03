Ronny Aleaga revela supuestos chats con la fiscal Diana Salazar en video

Ronny Aleaga, exlegislador del correísmo procesado en el caso Metástasis, ha compartido este martes 26 de marzo por redes sociales un video en el que expone supuestos chats que mantuvo con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, antes de que salga a luz el caso.

Kronfle modula respaldo a la fiscal tras anuncio de supuestos chats con Alega Leer más

En el mensaje, Aleaga afirma que las conversaciones revelarán una serie de informaciones comprometedoras, que incluyen manipulación de procesos judiciales, opiniones sobre gobernantes anteriores y actuales, información entregada por organismos de seguridad internacionales en el asesinato de Fernando Villavicencio, advertencias para que Aleaga saliera del país, el supuesto uso político de la Fiscalía para interferir en elecciones, revelaciones de evidencia y chats relacionados con el caso Metástasis, entre otros temas.

En el video, Aleaga desafía abiertamente a Salazar, acusándola de ser la "mayor operadora política y corrupta del Ecuador". Afirma que la fiscal deberá rendir cuentas ante el país por todas las revelaciones presentadas, respaldadas por evidencia forense periciada y verificada en los Estados Unidos y entregada a las autoridades pertinentes.

TE INVITAMOS A LEER: El correísmo sacrifica al Ruso.

El exasambleísta presenta lo que afirma son extractos de conversaciones entre él y Salazar, llevadas a cabo a través de la aplicación Confide. Aleaga desafía a Salazar, declarando: "Señora Diana Salazar, yo no me equivoco, tengo las pruebas periciadas para demostrarlo".

¿Qué contienen los supuestos chats entre Ronny Aleaga y Diana Salazar? Leer más

En una escena del video, se muestra una animación que simula una conversación en la que quien sería Diana Salazar alias "Seño" escribe a Ronny Aleaga. La animación continúa con un mensaje que dice: "Ya averigüé y sí hay unos chats con alguien que dice As RA por esa aplicación que usan los narcos".

Uno de los supuestos chats mostrados por Aleaga CAPTURA DE PANTALLA

Aleaga continúa su declaración, refutando las acusaciones en su contra afirmando que él no es "El Ruso" y cuestionando el comportamiento de Salazar. Afirma que Salazar le consultó sobre chats antes de que los teléfonos en el caso Metástasis fueran oficialmente periciados y estuvieran en cadena de custodia. Además, Aleaga revela que Salazar le habría aconsejado salir del país en septiembre de 2023.

Uno de los supuestos chats mostrados por Aleaga CAPTURA DE PANTALLA

LEE TAMBIÉN: Fiscalía reacciona al video difundido por Ronny Aleaga.

El exlegislador también menciona la naturaleza de las conversaciones íntimas entre él y Salazar, insinuando que hubo una relación de confianza entre ambos. Aleaga muestra una selfie de la fiscal Diana Salazar sosteniendo una copa, como parte de las supuestas conversaciones íntimas compartidas.

Luisa González: "La fiscal nos buscó para que no se presente su juicio político" Leer más

La fotografía que la fiscal Diana Salazar le habría compartido a Ronny Aleaga CAPTURA DE PANTALLA

TE PUEDE INTERESAR: Salazar responde a Aleaga: “los prófugos vienen por mí”

Aleaga concluye su declaración instando a Salazar a explicar sus acciones y decisiones. Alega que Salazar deberá responder ante aquellos interesados en la lucha contra la corrupción por qué compartió información reservada de las investigaciones con él, por qué le pidió que saliera del país y por qué le solicitó que incriminara a Mayra Salazar.

Hoy inició la presentación de todas las conversaciones que mantuvimos en secreto con @DianaSalazarM2



No tengo temor a las consecuencias de exponer las miles de infidencias, políticas y personales, y revelaciones que me hizo en casi tres años.



Revelaciones de cómo manipuló… pic.twitter.com/c8fIfhzEk0 — Ronny Aleaga Santos (@RonnyAleagaS) March 26, 2024

Chat entre jueces: “Saliendo Diana (Salazar) del ruedo, da igual la Judicatura” Leer más

Ante esta publicación, Diana Salazar solo respondió tachando de falsas las acusaciones de Aleaga y publicando en su cuenta de X "Me mantendré concentrada en lo importante, la desesperación no tiene límite. No desviarán nuestra atención".

Me mantendré concentrada en lo importante, la desesperación no tiene límite. No desviarán nuestra atención. pic.twitter.com/zJd4Lgn5un — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) March 26, 2024

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!