Luisa González: "La fiscal nos buscó para que no se presente su juicio político"

La excandidata a la Presidencia del correísmo conversó con Diario EXPRESO en Madrid, España, donde inició su gira por varias ciudades de Europa para interactuar con los migrantes ecuatorianos. Abordó las acciones del gobierno del presidente Daniel Noboa, así como los retos de su movimiento ante la vinculación de su exlegislador, Ronny Aleaga, en el caso Metástasis; así como otros casos de corrupción que salpican a la organización política.

En 2023 asumió la presidencia de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es su balance hasta ahora, y qué planea realizar en el futuro?

No somos un partido de alquiler. No estamos buscando quién puede ser un candidato, de dónde traemos a alguien, o quién financia. Estamos considerando a miembros de nuestra base para componer las diferentes listas. Vamos a dar saltos tecnológicos, el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana nacerá desde el territorio.

¿Cómo tomaron el involucramiento de Ronny Aleaga en el caso Metástasis?

Eso tendrá que demostrarlo la fiscal dentro del proceso. Diana Salazar buscó acercamientos con la Revolución Ciudadana para que no se le presente el pedido de juicio político en la Asamblea Nacional y luego, cuando esto siguió avanzando, ella dijo que si la Revolución Ciudadana le presenta el juicio político iba a buscar encarcelar y perseguir a nuestros miembros, entre ellos Jorge Glas. En efecto, lo hizo.

¿A través de quién lo hizo o cómo buscó acercarse para hacer este impedimento?

De hecho, ayer circuló un video publicado por el expresidente Rafael Correa. En este video, la amiga de ella, la señora Bibian Hernández, fue contactada por Diana Salazar para intentar acercarse a la Revolución Ciudadana e impedir que se presente ese juicio político. Ella buscó emisarios, mandó mensajes. Nosotros no obedecemos a chantajes (...).

Regresando al tema de Aleaga, ¿cuál es su postura?

Él (Aleaga) tendrá que defenderse. Como presidenta del partido, no puedo responder por las acciones de cada uno de nuestros militantes. En este caso, Ronny Aleaga se está defendiendo y ha presentado sus respuestas a Diana Salazar.

¿Qué opinan sobre el caso de Jorge Glas, quien ha estado refugiado en la Embajada de México durante tres meses?

Diana Salazar tendrá que demostrar lo que está diciendo. Además, dentro de esas conversaciones, habrá que ver si es que se ha forjado alguna información. No olvidemos que lo hicieron con Pamela Martínez, donde falsificaron un cuaderno que supuestamente escribió en un vuelo recordando pagos, con décimas y todo.

¿Cuál es su análisis general del caso Metástasis y Purga, en el que incluso se mencionó su nombre en algunos chats?

El primer caso de delincuencia y corrupción, con pruebas e implicados, es el caso León de Troya. El policía Rengel dice que la señora Diana Salazar archivó la investigación. ¿En qué momento salió ella a decir públicamente ‘hemos encontrado el caso Encuentro, implicando a Guillermo Lasso y su círculo en corrupción y narcotráfico con la mafia albanesa’? Nunca. Salazar guardó silencio. Hernán Luque Lecaro, uno de los principales implicados, sigue libre. Uno de los implicados fue asesinado, ¿dónde está el celular del señor Cherres? Vemos cómo Salazar maneja estos casos. Cuando se la llama a juicio político, aparecen los casos Metástasis y Purga...

¿Van a insistir entonces en el juicio político contra la fiscal Diana Salazar, tomando en cuenta el crecimiento en su nivel de aprobación en el país, según las encuestas?

Siempre vamos a insistir en todo lo relacionado con la recomposición del país, y la justicia implica depurar y hacer funcionar efectivamente la Fiscalía General del Estado. Nuestra agenda obedece a un tema de país y de institucionalidad, por lo tanto, vamos a continuar con el proceso de juicio político.

¿Cuál es su evaluación de la gestión del presidente Daniel Noboa hasta ahora?

El día que él ganó las elecciones, yo dije públicamente que va a contar con la bancada de la Revolución Ciudadana para todo lo que sea levantar y poner de pie al país, porque lo que más nos importa es el Ecuador. En esto nosotros le hemos dado todo el apoyo, no hemos hecho oposición, para que saque adelante el país, pero no vemos que exista un plan de desarrollo, un programa de gobierno. Vemos improvisación y mentiras.

¿Cuáles han sido esas mentiras?

A pesar de afirmar que el empleo juvenil ha aumentado, las bases de datos del IESS muestran una disminución en este sector. La violencia persiste a pesar de sus declaraciones contradictorias. Ofreció no precarizar el empleo con el trabajo por horas y mejoras en las pensiones jubilares, pero no se han cumplido. Advertí durante la campaña sobre estas mentiras. Prometió a los jóvenes acceso universitario al 100 % de los graduados de los colegios, pero ha reducido el presupuesto para las universidades. El aumento del IVA, medida regresiva que afecta a las clases trabajadoras y empobrecidas, contrae la economía y aumenta el desempleo. Ante estas acciones, comenzamos a hacer la oposición al Gobierno.

"Hemos dado todo el apoyo (a Noboa), no hemos hecho oposición. Pero no vemos que exista un plan de desarrollo"

Es decir, ¿harán campaña por el no en la consulta popular?

Haremos campaña por el no en la consulta popular con respecto a 2 preguntas, la de arbitraje internacional y la del trabajo por horas. En el resto de las preguntas, dejamos en libertad a los ciudadanos. Nosotros no aceptamos los fondos para hacer campaña por el no, porque consideramos que los recursos de los ecuatorianos deben ser invertidos en lo que realmente necesitamos: presupuesto para la universidad, salud, contratación de medicamentos médicos, arreglo de la infraestructura educativa, contratación de médicos, de maestros, etcétera.

¿Se presentará como candidata presidencial para febrero de 2025 o hay otros nombres que se estén considerando para esa opción?

Ni sé si voy a ser candidata y ni sé si voy a aceptar tampoco. Sin embargo, el movimiento se caracteriza por tener muchísimos cuadros. Está Pabel Muñoz, Paola Pabón, Aquiles Álvarez. Tenemos asambleístas que también podrían ser, como Paola Cabezas, está Viviana (Veloz), entre muchos otros. Eso habrá que analizarlo más adelante.

¿Cómo piensan contrarrestar el hecho de que hay miembros de la Revolución Ciudadana involucrados en procesos legales en curso?

Muchos involucrados en procesos legales, como el expresidente Rafael Correa, enfrentan una persecución nunca vista. Cada uno está siguiendo su proceso ante la justicia y también a nivel internacional. Estamos lidiando con un sistema de justicia perverso. Pero la Revolución Ciudadana no somos solo nosotros, sino más de 5 millones de votantes que confían en este proyecto.