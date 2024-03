Carlos Rabascall propone “políticas disruptivas” si llega a Carondelet

Carlos Rabascall fue el primero en aceptar representar a un partido político para competir por la Presidencia de la República en los comicios generales del 9 de febrero de 2025. Es la carta presidencial de Centro Democrático, organización liderada por Jimmy Jairala, que lo impulsó en 2020. Aún no tiene binomio.

Rabascall es ingeniero comercial por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estuvo relacionado a la actividad periodística entre el 2004 y diciembre 2017. Tiene una empresa de manejo de crisis. Fue candidato a la Vicepresidencia de Ecuador en 2020 junto al correísta Andrés Arauz. En septiembre cumplirá 64 años.

Dice que se mantiene separado de la Revolución Ciudadana, Centro Democrático le venía proponiendo la precandidatura a Rabascall desde 2021, hasta que se concretó con el anuncio del 31 de enero de 2024. No está afiliado a ninguno de esos partidos. La semana anterior tuvo una gira por Santo Domingo, Manabí y Los Ríos. Señala que el objetivo para ser presidente es sacar a Ecuador de la crisis y detalla sus propuestas.

- Por el caso Metástasis y Purga, en los que se investiga una presunta delincuencia organizada, hay varias personas procesadas, entre ellas políticos y servidores judiciales. ¿La clase política y el sistema de justicia están dañados?

- Definitivamente están dañados. No creo que a Ecuador este tema le haya sorprendido. Lo que es nuevo es la cooptación de la justicia a través de la interferencia del narcotráfico. Conociendo lo que había pasado en Colombia, es muy ingenuo pensar que no iba a suceder en Ecuador, no nos hemos anticipado. La falta de prevención se deriva de la falta de planificación y esas son las cosas que hay que corregir.

- ¿Cómo solucionar esa interferencia de la política en la justicia?

- Todo esto empieza por la mano política en la Función Judicial. Mientras no entendamos que los procesos de selección de jueces del Consejo de la Judicatura no pueden tener interrupción o interferencia de la clase política, no arreglaremos nunca el problema. Hay que establecer políticas disruptivas porque estamos en una crisis institucional en el Ecuador. Acudamos a Naciones Unidas, a instancias internacionales, a Universidades internacionales de alto prestigio para que sean ellos los que manejen los procesos de selección y no haya interferencia porque la política termina siendo juez y parte. Debe haber una escuela de la Función Judicial que capacite a los operadores de justicia. Hay que hacer auditorías aleatorias, articuladas con organismos internacionales, a los debidos procesos y a las sentencias para ver el comportamiento de la Fiscalía y de los jueces y que no haya esa pequeña tentación por intereses. Lo otro es hacer una evaluación patrimonial a los operadores de justicia porque hay algunos cuyo estilo de vida no guarda relación con sus ingresos o su patrimonio declarado. Esto es un modelo de gestión que se debe aplicar, que la acojo de abogados de alta reputación.

- Dado el contexto actual, ¿urgen reformas que limiten las facultades de cada Función del Estado y eviten corrupción de los servidores judiciales?

- Podemos tener la mejor reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero si el ser humano falla en la aplicación, entonces no habrá valido para nada. Tenemos que entrar a una gran reforma de la Función Judicial y también en una reforma del COIP para garantizar una operatividad de la justicia que se base en derecho, transparencia y equidad. No se puede ser selectivo.

- ¿Cuál es su apreciación sobre el acuerdo legislativo entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN?

- Yo creo que el acuerdo de esta trilogía va a continuar y no se pondrán de acuerdo en aquello que para cada una de las bancadas pueda significar algún tipo de línea roja. No creo que los acuerdos terminen. Las alianzas se deben basar en acuerdos programáticos.

- ¿Cuáles son sus principales propuestas para el país?

- No podemos separar la seguridad de la economía. Tenemos que entrar a conceptualizar una nueva política y estrategia de seguridad, crear una política criminalística en Ecuador, revisar la política migratoria, establecer una política de inversión para la seguridad, el tipo de Policía que vamos a tener: militarizada, civil o mixta en términos de una política de inteligencia y contrainteligencia; tener una política de construcción de cárceles de acuerdo a la población de privados de libertad, una categorización de acuerdo al nivel bajo, medio o alto riesgo.

- ¿Respondería al llamado a la unidad que hacen otros precandidatos de izquierda?

- Creo que la unidad siempre será buena, a lo mejor puede ser utópica. Nosotros también hemos hecho un llamado a la concertación porque no podemos pensar que la unidad es al 100%. Si las conversaciones a las cuales están invitando parten de una base programática, bienvenidas sean. Pero si solamente son acuerdos electorales para ganar una elección, no.

- ¿Ya definió a su potencial binomio?

- Estamos diseñando el perfil, tiene que ser mujer por equidad de género. La idea es que esa candidata a la Vicepresidencia contribuya al desarrollo integral de Ecuador y para mí un elemento importante es el tema educación.

