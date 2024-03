Aquiles Álvarez explotó en una entrevista: “Nadie me ve la cara de cojudo”

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, explotó durante el enlace radial de este 20 de marzo. Durante la entrevista, en la que se habló de la liquidación de la dirección de Vivienda y las deudas que la administración anterior les dejó por vender más terrenos de los que existían, el primer edil se refirió al "deplorable estado" en el que se encuentran las unidades de la Metrovía, cuyo contrato con la Troncal 2 lo dio por terminado de forma unilateral; y las obras que han quedado en pausa o que no han sido aún entregadas, como el mercado Norte, por problemas o falencias por parte de los contratistas.

Un plan de arborización en Guayaquil recién para el 2026, dice Álvarez Leer más

(Le puede interesar leer: Álvarez: "Sacaron a la venta 10.000 terrenos y solo había espacio para 4.500")

Álvarez también hizo hincapié en trabajar con empresas constructoras que tengan liquidez, para que en el caso de no poder pagarle un mes o dos meses, la compañía asuma las costos, que después serán reembolsados. Así, dijo, no se paraliza ningún tipo de trabajo.

"Así ha trabajado históricamente el Municipio, salvo los últimos 4 años anteriores, cuya administración fue paupérrima, que contrataron a panitas, a constructores 'chimichurris' que recibieron más anticipo que el avance de obras; que es lo que nos tiene paralizados. Así pasó con las obras de la Juan Tanca Marengo, de la Portete, del mercado Norte... Con esta última obra, por ejemplo, Faltan 120.000 dólares para terminar el mercado Norte, pero el contratista solo tiene por cobrar 50.000 dólares y estaba en contra con 70.000, entonces tuvimos que terminar unilateralmente y volver como don cojudo a subir el proceso”, argumentó el primer edil; al hacer hincapié en que su intención no es quejarse, pero hay "cosas que hay que decir"

Que no puede ser que aún ese centro de abastos no pueda ser inaugurado, señaló. "La gente que necesita el mercado está en un hueco, en Piedrahita y Boyacá, y hacen mercado por tener un contratista 'chimichurri'. Que sepan que a mi nadie me va a ver ni ve la cara de cojudo. Se la vieron a la administración anterior, eso sí lo tengo claro. Entonces como a mi no me la pueden ver, es que hoy tenemos estos problemas. Pero lo que estoy haciendo es terminar unilateralmente los contratos. Que habrá obras que demorarán más tiempo, es verdad, pero se harán.", precisó.

Tras el incendio, Álvarez da por terminado el contrato con la troncal 2 Leer más

Que a los que estuvieron antes que "fueron unos 'don huevas', prosiguió, los contratistas les sacaron un anticipo tras otro sin ver resultados, pero que eso jamás en su administración va a pasar, señaló.

Sobre la Metrovía, otro de los puntos a tratar, dijo que el servicio es paupérrimo. Solo para citar un ejemplo, detalló que la Troncal 2 debería contar con 44 alimentadores y 49 articulados, y tiene apenas 20 alimentadores y 24 articulados, lo que refleja la crisis que atraviesa este tipo de transporte. "Esto pasa en todas las tres troncales, pero la que más problemas ha generado, sin duda, es la Troncal 2 que moviliza a 55.000 personas. Es neurálgica... En menos de un mes, dos unidades se incendiaron y eso es producto del cero mantenimiento que han recibido", sentenció. .

(Lo invitamos a leer: Metrovía: “Mientras la ATM improvisa, quienes sufren son los usuarios”)

Entre otro puntos, Álvarez hizo hincapié en que se ejecutará un plan de arborización en la urbe porteña, pero recién entre los años 2026 y 2027, en que culmina su administración.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!