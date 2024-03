Un plan de arborización en Guayaquil recién para el 2026, dice Álvarez

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, indicó que un plan de arborización en la urbe porteña recién está proyectado entre los años 2026 y 2027, en que culmina su administración.

(Te puede interesar: Metrovía: “Mientras la ATM improvisa, quienes sufren son los usuarios”)

En un enlace radial realizado la mañana de este miércoles 20 de marzo, el primer personero municipal sostuvo que la falta de presupuesto es la causa para relegar este plan.

"Invertir en arborización no son 2 milloncitos nomás. Para tener una gran Guayaquil arborizada, no menos de 20, 30 millones de dólares. Esa es la realidad, pero no tenemos los recursos ahora", dijo Álvarez.

Malecón 2000: La ola de calor causó la muerte de los peces que viven en el estanque Leer más

En los últimos días, Guayaquil ha soportado una ola de calor. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), el sábado 16 de marzo, la ciudad alcanzó los 36,5 ° bajo sombra, siendo la temperatura más alta registrada en los últimos 32 años, tomando como referencia el mes de marzo.

Expertos consultados con EXPRESO indicaron que la falta de arborización en diversos sectores de Guayaquil, así como la ausencia de espacios artificiales de agua propician las elevadas temperaturas.

Las quejas ciudadanas ante la falta de sombra natural en la ciudad también se replican.

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin restricciones? SUSCRÍBETE AQUÍ