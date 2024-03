Caso Purga: Mayra Salazar quería ‘ubicarse’ con Luisa González o Daniel Noboa

En octubre de 2023, a diferencia de la mayoría de ecuatorianos que estaban atentos a cuál sería el rumbo del Ecuador en las elecciones presidenciales anticipadas, la exrelacionista pública de la Corte Provincial del Guayas, Mayra Salazar, hacía cálculos de su futuro laboral.

Mayra Salazar pedía datos para alertar a operador del Puerto sobre operativos Leer más

(Lea también: La Función Judicial prepara un código de ética y buenas prácticas)

Quien ganara los comicios era indiferente para ella, según consta en una de las conversaciones explotadas por la Fiscalía General del Estado en el caso Purga. En un chat con Christian Barberán, su pareja sentimental, incluso recuerda cómo podría ‘ubicarse’ con Luisa González o Daniel Noboa.

Mayra Salazar, ahora investigada por el caso Purga, no segregó sus ‘favores’ por inclinación política. El expediente del caso da cuenta que ‘ayudó’ a figuras afines al correísmo como al socialcristianismo.



Más detalles: https://t.co/zIL6hArISP pic.twitter.com/Vwa1i0GhHJ — Diario Expreso (@Expresoec) March 13, 2024

Caso Purga: Mayra Salazar mandó a ‘asustar’ al cuñado de Xavier Jordán Leer más

Diez días antes de la segunda vuelta electoral, el 5 de octubre de 2023, agobiada por su trabajo, Salazar cuenta a Barberán su intención de renunciar, pero que antes visitaría al exlegislador Pablo Muentes, procesado en el caso Purga, para tantear una propuesta que le había hecho.

(Lea también: Caso Metástasis: Claudia Garzón asegura que se defenderá "conforme al derecho")

“Quiero llamar a Pablito (Muentes) en la mañana y caerle. Es la única manera”, adelanta Salazar y explica que quiere presentar su renuncia a la Corte Provincial del Guayas “porque ya me lancé de enemiga a la coordinadora. Eso de que me controlen y que marque no me gusta. Ser esclava de esa, no”.

Barberán apoya la idea de Salazar, pero advierte que “ojalá el man (Pablo Muentes) no esté cabreado de tener que pagarte todos los meses”. Según la tesis fiscal, el exlegislador socialcristiano pagaba $2.500 mensuales a Salazar mientras ella laboraba en la Corte Provincial del Guayas.

Salazar, según los chats, tenía la posibilidad de entrar al Gobierno de Noboa a través de Pablo Muentes. ARCHIVO

Mayra Salazar pedía cotizaciones con sobreprecio para que EE.UU. las pague Leer más

Para Salazar eso no era un problema. Incluso, recordó que Muentes estaba agradecido por haber contado con ella “en los peores momentos”. De hecho, cuenta que “por eso me ofreció lo de (Daniel) Noboa si llega (a la Presidencia)”.

(Lea también: Metástasis: Guillermo Lasso adelanta que no asistirá a la convocatoria de Fiscalía)

Como si tuviera voz de mando, según consta en el chat, Muentes le habría ofrecido a Salazar un puesto en el para entonces posible Gobierno de Noboa: “Me dijo ‘yo ubico a mi personal y listo’. Obviamente tengo que trabajarle”, recordó Salazar la propuesta del exlegislador.

Aunque con un poco de temor por “el terror que quiebren los negocios y se venga abajo la moneda”, Mayra Salazar también analizaba una oportunidad laboral que tendría en un eventual gobierno de la candidata presidencial del correísmo, Luisa González.

Otra opción de Salazar era “facturar doble” compartiendo su tiempo entre la Corte y el Municipio de Simón Bolívar.

Caso Purga: Bibian Hernández niega conocer a Mayra Salazar y a Pipo Leer más

“Igual si gana la otra (Luisa González) tengo a Ronny (Aleaga”, cuenta Salazar a Barberán, aliviada, pero a la vez preocupada porque “sí me da miedo que gane esa man (González)”. Barberán, por su parte, advierte que “Ronny (Aleaga) está quemadísimo” y que, tal vez, Muentes sea una mejor opción.

(Lea también: Caso Metástasis: La fiscal solicitó fecha para el testimonio de Mayra Salazar)

El exasambleísta del correísmo, Ronny Aleaga, es uno de los 52 procesados en el denominado caso Metástasis, investigación de la cual se desprendió Purga. Según la tesis fiscal, él habría sido un operador del narcotraficante Leandro Norero (+) y el prófugo Xavier Jordán desde su puesto en la Asamblea Nacional.

Pese al prontuario criminal de algunas figuras del correísmo, la advertencia de Barberán sobre Aleaga era porque “no puedo votar por Correa. Ese tipo me perseguía, se nos llevaba los carros con militares y el SRI (Servicio de Rentas Internas). A mí me perjudicó directamente. No puedo votar por alguien que atenta con mi trabajo”.

Mayra Salazar cuenta cómo fue la muerte de Norero: "Yo me sé su último respiro" Leer más

Salazar, a diferencia de Barberán, dice estar agradecida con el Gobierno del expresidente Rafael Correa, sentenciado a ocho años de prisión por el denominado caso Sobornos. “Yo no puedo decir eso (de no votar por el correísmo) porque él me dio trabajo y estabilidad”, responde la exrelacionista pública de la Corte del Guayas.

(Lea también: Prisión preventiva y difusión roja para Ronny Aleaga por caso Metástasis)

Según la Contraloría General del Estado, Salazar entró en el servicio público en 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, cuando se desenvolvió como servidor legislativo 14 en la Asamblea Nacional. Luego, en 2023, saltó al Parlamento Andino como asesor 5, trabajando para la ahora titular de la entidad, Cristina Reyes.

En un tramo previo de la conversación entre Mayra Salazar y Christian Barberán, la exrelacionista pública de la Corte de Guayas incluso dijo que uno de sus comodines sería ubicarse en el Municipio de Guayaquil, ya para entonces dirigida por el alcalde correísta Aquiles Álvarez.

Después de mandar una captura de pantalla a Barberán, Salazar cuenta que en un evento se encontró con el presidente de Segura EP, Fernando Cornejo, y que habrían coordinado una reunión con él: “ojalá me proponga trabajo. Ahí sí me voy, dependiendo del sueldo. Veamos qué ofrece o qué quiere hablar”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!