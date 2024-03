Caso Purga: Bibian Hernández niega conocer a Mayra Salazar y a Pipo

La relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas, Mayra Salazar, hacía gala de sus contactos en el mundo del narcotráfico incluso con jueces.

Con un juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil tenía una estrecha amistad. Mientras compartían confidencias, ella le llamaba “marido” y él la trataba de “princesa”.

La comunicadora lo registró en su celular con el nombre “FG 73”, pues lo consideraba uno de los amigos más cercanos a su jefa Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas, también detenida en el caso Purga.

El 20 de octubre de 2023, el juez de lo Contencioso Administrativo le escribió a Mayra Salazar para que le explicara el escándalo del momento: ¿Cuál es la relación de “Vivian” con “Ferdinan ”?

Salazar cuenta que el asambleísta se ha peleado con Jorge Glas por su exasistente, Soledad Padilla, quien entonces lo había denunciado por acoso. En su denuncia ella aseguraba que recibió amenazas y seguimientos de la banda narcoterrorista Los Lobos. En los audios filtrados de una llamada telefónica entre Padilla y Glas, esta le pide que llamen a “Bibian”.

“Esa vieja, la fiscal la está investigando. Vivian Hernández, por relación con narcotráfico y lavado de activos” (sic), explica Mayra Salazar.

A lo que el juez contesta: “Es ratísima, pero es peligrosa”. Mayra Salazar dice que sí y que la conoció, sin querer, en 2019. “Tiene llegada directa con el líder de Los Lobos”, le interrumpe el juez. “Yes, con Pipo, ella le lava (sic)”, responde Salazar. “Trabajaba con Norero y Pipo, con los dos. Porque Norero fue quien financiaba a Pipo”.

El juez le cuenta que hace más de un año “MJC” le pidió que le recibiera. Él la invitó a su casa y ahí la conoció. “Vino en una nave full lámpara… entre joyas, reloj, cartera, zapatos, mínimo 40 lucas”.

Tras narrar la impresión que le causó, el juez revela que en aquella cita Vivian le presentó “una lista con 20 juicios que querían que le resuelvan. Yo los vi y eran de todas las materias e instancias, solo le dije que yo no podía manejar eso y chao”.

EXPRESO se contactó con el juez, amigo de Mayra Salazar, para conocer quién es el personaje “MJC” que le pidió recibir a Hernández, sin embargo no contestó hasta el cierre de esta edición. A María Josefa Coronel, exdirectora de la Judicatura del Guayas también se la contactó sobre el chat. Respondió: “Hace varios días tomé la decisión de no opinar ni comentar sobre estos temas en la prensa. Sin embargo, le digo que en mis funciones como Directora del Consejo de la Judicatura del Guayas, jamás le pedí nada a ningún juez”.

LA RESPUESTA DE BIBIAN HERNÁNDEZ

"Varios medios de comunicación, entre ellos diario EXPRESO y Ecuavisa, han publicado un supuesto chat de la señora Mayra Salazar, que comenta falsamente que yo le lavo dinero a un tal alias “Pipo”. He visto esos chats en redes y no conozco si esa información es real, está periciada o no. Por lo tanto, quiero aclarar que voy a pronunciarme sobre supuestos implantados en medios de comunicación.

Nunca he conocido a un tal alias Pipo. Jamás he tenido contacto alguno con la señora Mayra Salazar. Que terceros mencionen de manera arbitraria a una tal “Vivian” Hernández, en un chat equis, no significa, primero, que se trate de mí: Bibian Hernández. Y segundo, tampoco significa que lo que compartan en sus conversaciones sea verdad.

No van a encontrar nunca un dólar por lavado de activos. Y no lo encontrarán por una sencilla razón: soy una mujer que se ha ganado cada centavo trabajando digna y honradamente. Sobre el supuesto juez y alguien de siglas MJC que mencionan en los chats relacionados con “Vivian” Hernández, no sé de quién se trata, y mis actividades personales y profesionales no guardan relación con ningún juez. No soy tramitadora jurídica ni política de nadie.

Es claro que no hay pruebas en mi contra (y) que tienen que echar mano de unos chats que podrían ser forjados. Y si no lo fueran, nada tengo que ver en conversaciones de terceros en las que ni siquiera se sabe si se trata de mí".

