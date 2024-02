El punto de encuentro entre Dabolep y Bibian Hernández

¿Qué tienen en común Leandro Norero y Bibian Hernández? La respuesta está en el piso 11, oficinas 1111 y 1112, del Sky Building, en el norte de Guayaquil. En esa dirección están registradas las compañías de Hernández, Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S.A., y Global Strategy Law BHV C.A., que hoy son investigadas por la Fiscalía, por un posible lavado de activos.

En esa misma dirección funciona la casa de valores Activalores y que, según la Superintendencia de Compañías, tiene como gerente general a Liliana Loayza Proaño, ligada a quienes crearon y manejaron Dabolep S.A. Esta empresa de papel fue dueña de la famosa casa de Riberas del Batán, en donde fue capturado el narcotraficante Leandro Norero, el 25 de mayo de 2022, y que antes perteneció al prófugo de la justicia Xavier Jordán, también indagado por el caso Metástasis.

A esta coincidencia se suman los nombres ya conocidos en el laberinto relacionado con las empresas del narcotraficante: no solo Liliana Loayza Proaño, sino Byron León Panta, su padre Heraclio León Ruiz, Douglas Coronel Valencia, Alejandro Tumbaco Chiquito, Sandra Morán Villafuerte y Juan Antonio Rubio Fernández.

Todos aparecen relacionados a una red de firmas que comparten accionistas, representantes, gerentes y contadores; y cuyo punto de confluencia aparenta ser el décimo primer piso del Sky Building.

Las oficinas 1111 y 1112 fueron para las firmas de Hernández. En la 1112 también está la casa de valores Activalores. A pocos metros de allí, en la oficina 1117 está PMB Negocios, cuya representante legal es Liliana Loayza Proaño, que a su vez es la gerente general de la casa de valores Activalores.

El mayor accionista de Activalores es Juan Antonio Rubio Fernández, un guayaquileño de 60 años, quien tiene como característica el jamás haber asistido a una reunión de accionistas desde 2013. Siempre ha actuado a través de abogados, entre estos Douglas Coronel Valencia. Este, a su vez, ejerce la representación de William Joseph Gabourie, un canadiense que lleva tres años muerto, pero ante la Superintendencia de Compañías es dueño de Dabolep.

Hay otra coincidencia alrededor del abogado Coronel Valencia, quien también se desempeña como secretario externo del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess): su despacho, según su cuenta de X, está en el Sky Building, en donde funcionó la firma Operaciones Estructuradas Opecom, del que fue accionista hasta 2021.

Juan Antonio Rubio Fernández, pese a ser dueño de una empresa que en 2022 registró ante el SRI activos por 637.107 dólares y activos fijos por 322.000 dólares, ante las autoridades de control es casi un fantasma. No registra cobertura del IESS, tampoco tiene ninguna protección de seguros privados de salud, de la Policía o FF. AA. En el SRI no registra pagos de impuestos a la renta. Según el Consejo Nacional Electoral, su registro como votante es pasivo, significa que no ha participado en las últimas cuatro elecciones y ante la ANT no consta que alguna vez haya obtenido una licencia.

Lejos de tener un perfil de un empresario, Juan Antonio Rubio Fernández es a su vez accionista de la firma Briegleb S.A., que en 2020 tuvo como representante a Heraclio Abel León Ruiz, antiguo gerente de Dabolep.

La contadora de Dabolep, Sandra Morán Villafuerte, es a su vez contadora de Briegleb, PMB Negocios y Ecuadormecano. Esta última empresa, de nuevo, aparece registrada en la oficina 1117 del Sky Building, en donde también están domiciliadas Interfood S.A., Ilusioncorp S.A., Operaciones Estructuradas Opecom S.A., Plan B S.A., Jellyfish, Enefti, Seatiel.

Omar Bodero, abogado de Bibian Hernández, dice que su cliente nunca conoció ni trató con Leandro Norero, tampoco ha escuchado hablar de Activalores. Afirma que las compañías Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S.A., y Global Strategy Law BHV C.A., operaron en el piso 11 del Sky Building hasta mayo de 2021. “Si el dueño alquiló después a Activalores no podemos saber”, dijo.

Sin embargo, en la Superintendencia de Compañías consta que Bibian Hernández asistió el 8 de marzo de 2022 a una junta de accionistas de Global Strategy Law BHV C.A., que tuvo lugar en la oficina 1112 del Sky Building, piso 11. Así detalla el acta que ella firmó. La sesión de accionistas de su segunda empresa, Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV S.A., se realizó el 25 de abril de 2022 en la misma oficina y ella reportó a las autoridades que también estuvo allí. Y apenas al día siguiente, el 26 de abril de 2022, se realizó en la misma oficina una junta general de accionistas de Activalores.

Este Diario buscó a Douglas Coronel, Liliana Loayza y Heraclio León, Alejandro Tumbaco, pero ninguno respondió a los correos registrados. Solo Bodero dijo que Hernández no conoce a estas personas.