Caso Purga: Mayra Salazar mandó a ‘asustar’ al cuñado de Xavier Jordán

La intermediación de Mayra Salazar era un ‘servicio’ que, además de no discriminar ningún negocio, podía estar disponible en todo momento y tener alcances insospechados, según develan los chats difundidos por la Fiscalía General del Estado en el caso Purga.

Metástasis: Salazar formula cargos contra Aleaga; 'actuó contra Villavicencio' Leer más

(Le puede interesar: Caso Metástasis ya suma 52 procesados en Ecuador)

Así lo demuestra una conversación entre Salazar y una ‘amiga’ suya identificada como María Gracia Unemi. En menos de 48 horas, la ex relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas coordinó un ‘susto’ para Luis Alfonso Jarrín Gonzaga, cuñado del prófugo de la justicia Xavier Jordán.

Esta vez los chats del caso Purga revelan que Mayra Salazar -una de las principales implicadas- actuaba como intermediaria entre clientes y damas de compañía supuestamente vinculadas a la televisión.



Los detalles 👉 https://t.co/D11uGvk1U3 pic.twitter.com/54ONsf6ZNG — Diario Expreso (@Expresoec) March 14, 2024

Mayra Salazar pedía cotizaciones con sobreprecio para que EE.UU. las pague Leer más

Jarrín Gonzaga era gerente de Dymarla, empresa que según denunció en su momento Fernando Villavicencio (+) fue utilizada por Jordán para pagar a intermediarios. Además, mantuvo contratos con el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y con el Hospital de Milagro.

(Le puede interesar: Andersson Boscán: ¿Qué dicen los chats por los que Fiscalía lo investiga?)

Incluso, según las revelaciones que hizo en su momento Villavicencio, se conoció que Jarrín Gonzaga, Juan Pablo Jaramillo Dávila (ahora procesado en Purga), la esposa de Jordán y el propio Jordán fueron investigados por presunto lavado de activos. Sin embargo, esta indagación no logró prosperar.

El cuñado de Xavier Jordán no solo tenía un comportamiento reñido con la ley, sino que era conflictivo con las personas más cercanas a él. De hecho, una ‘pasada de copas’ es lo que motivó que María Gracia Unemi busque los ‘servicios’ de su amiga Mayra Salazar.

Cuando a Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis, se le preguntó sobre la muerte del líder de Los Choneros, Leandro Norero, esta respondió que su deceso era 100% real. Contó quién planeó su muerte.



Revísalo aquí 👉 https://t.co/M3kDJK4kAJ pic.twitter.com/Yra6TDId4u — Diario Expreso (@Expresoec) March 13, 2024

Caso Purga: Bibian Hernández niega conocer a Mayra Salazar y a Pipo Leer más

Urgida, María Gracia le escribió a Salazar el 3 de diciembre de 2023. “Ñaña, aquí. ¿Cómo vas?”, la saludó Salazar. Sin embargo, el contacto no era social, sino de necesidad, por lo que inmediatamente María Gracia interrumpió: “(se llama) Luis Alfonso Jarrín Gonzaga”.

(Le puede interesar: Casos Metástasis y Purga obligan a los partidos a ‘remojarse la barba’)

Sin mayores instrucciones, Salazar sabía qué hacer: “Perfecto. Ya con eso puedo. Ya pido a la Policía (la dirección de Jarrín Gonzaga)”. Pero el favor iba más allá: “Por favor, ayúdame. Quiero buscar a alguien que lo asuste, ayúdame”, respondió María Gracia.

La tarea no representó mayor desafío para Salazar, pues según evidencian los chats del caso Metástasis, tenía cercanía con el capo del narcotráfico Leandro Norero (+), quien junto a Jordán ordenaba ‘sustos’. “Tranquila, yo me encargo”, dijo al intentar serenar a su amiga.

Mayra Salazar y Xavier Jordán son procesados en el caso Metástasis; mientras que Juan Pablo Jaramillo, en Purga.

Caso Purga: se revela quién habría ordenado el asesinato de tres capos ecuatorianos Leer más

En menos de 24 horas, la ex relacionista pública de la Corte de Guayas ya tenía la dirección y números telefónicos del cuñado de Jordán, Luis Alfonso Jarrín Gonzaga. Datos que, según la propia Salazar indicó, obtuvo de algún contacto que tenía dentro de la Policía Nacional.

(Le puede interesar: Mayra Salazar hacía ‘favores’ sin ver la tendencia política: ¿a quiénes?)

“Ñaña, pero él (Jarrín Gonzaga) no es peligroso”, moduló María Gracia y, a través de varios mensajes, intentó dejarle claro a Salazar que solo necesita que le den un mensaje: “Por favor, que no le peguen, solo que le den un mensaje para no hacer esto peor, ñaña”.

Mayra Salazar, riéndose en varios tramos de la conversación, comentó que el encargado de dar el ‘susto’ (quien no es identificado) a Jarrín Gonzaga no podía creer lo fácil que sería este ‘servicio’. “El man me dice ‘¿sólo pegarle? ¿no lo secuestramos?’ y le dije que no. Ya esos manes volaron”.

En los chats revelados por la Fiscalía, entre Mayra Salazar y Daniel Salcedo, se expone el interés de ella por vender su vivienda a la que llamó un bunker.



Te contamos más: https://t.co/DO50rfpPNB pic.twitter.com/FViBM28yYt — Diario Expreso (@Expresoec) March 7, 2024

Caso Purga: señalada es comisionada del concurso de renovación parcial del CNE Leer más

La insistencia por parte de María Gracia Unemi no paró e incluso confesó que empezó a tener miedo: “Solo que le den el mensaje. Que no le peguen para no hacer peor esto. Pero sí que tenga claro que no lo puede tocar hp (a su hijo)”. Por su parte, Salazar señaló que los encargados del ‘susto’ ya estaban enterados.

(Le puede interesar: Caso Purga: Jueces conservan sus cargos, pero no su sueldo)

Incluso empezó a plantearle otras alternativas. “Igual denúncialo (a Jarrín Gonzaga), que quede una prueba”, empezó Salazar. Luego, cuando María Gracia dijo que “Toral hijo” está con él, ofreció conversar con él porque “es panísima mío”.

Sin mayores novedades sobre qué sucedió con el ‘susto’ al cuñado de Jordán, la conversación termina con Mayra Salazar indicándole a María Gracia que ya le están consiguiendo las placas, sin especificar si se refiere al vehículo de Jarrín Gonzaga.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!